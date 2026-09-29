La Feriafa Afores 2026 es organizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y no requiere cita previa.

La Feria de Afores 2026 se llevará a cabo del 8 al 12 de octubre en la Explanada de la Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. El evento ofrecerá más de 40 trámites y servicios gratuitos relacionados con el ahorro para el retiro..

Durante la feria, los trabajadores podrán realizar en un mismo lugar diferentes gestiones relacionadas con su cuenta individual, como registrarse en una Afore, consultar el saldo y movimientos, actualizar sus datos, designar beneficiarios y solicitar retiros parciales, entre otros servicios.

Feriado Afores 2026 reunirá a las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro que operan en México, además de la propia Consar.

Para realizar los trámites se recomienda acudir con identificación oficial, CURP, número de Seguridad Social y comprobante de domicilio.

Feria de Afores 2026: fechas, horario y ubicación

La feria tendrá como sede la Explanada de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en avenida Río Churubusco esquina con avenida Té, en la colonia Gabriel Ramos Millán, frente a la estación Iztacalco del Metrobús.

La entrada y los servicios son gratuitos, por lo que los asistentes podrán acercarse de manera directa a los módulos sin necesidad de reservar un turno.

La concentración de las las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro que operan en México, además de la propia Consar, permitirá realizar distintas gestiones en un mismo sitio, sin tener que acudir por separado a las oficinas de cada administradora.

¿Cómo llegar a la Explanada de Iztacalco?

Una de las alternativas más directas es utilizar el Metrobús Línea 2 y descender en la estación Iztacalco, ubicada cerca del recinto. También es posible llegar mediante la estación Upiicsa de la misma línea.

Quienes viajen en Metro pueden llegar hasta Coyuya, de la Línea 8, y posteriormente realizar el transbordo al Metrobús Línea 2 con dirección a Tepalcates para bajar en Iztacalco.

¿Qué documentos hay que llevar a la Feria Afores 2026?

Para realizar los trámites, los asistentes deberán presentar:

Identificación oficial vigente

CURP

RFC

Comprobante de domicilio reciente

Se recomienda llevar el estado de cuenta de la Afore, en caso de contar con él.

Además, es posible llevar copias de la documentación para agilizar las gestiones. La ausencia de alguno de los documentos requeridos podría impedir que determinados trámites se completen durante la visita.

Cuando se trate de gestiones relacionadas con beneficiarios, también puede ser necesario presentar documentación adicional, como actas de nacimiento o matrimonio, dependiendo del procedimiento.

¿Qué trámites se pueden realizar en la Feria de Afores?

Entre los servicios disponibles se encuentran el registro en una Afore, la identificación de la administradora que administra la cuenta, la consulta e impresión del estado de cuenta y la revisión de movimientos.

También será posible generar o actualizar el Expediente de Identificación, así como modificar información personal y datos biométricos.

El catálogo de la Consar contempla diversos trámites relacionados con la cuenta individual, entre ellos:

Designación o actualización de beneficiarios.

Actualización de datos personales y biométricos.

Unificación o separación de cuentas.

Consulta de información de la cuenta individual.

Orientación sobre ahorro voluntario.

Información relacionada con pensión y retiro.

La feria también ofrecerá orientación sobre ahorro voluntario, pensión y retiro, especialmente para quienes buscan conocer alternativas para incrementar los recursos disponibles al momento de concluir su vida laboral.