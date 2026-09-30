Anuncian restricción de agua potable en dos alcaldías de CDMX por fallas eléctricas.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua, SEGIAGUA, anunció en las últimas horas la restricción del suministro de agua potable en la alcaldía de Azcapotzalco afectando en tres colonias: Ex Hacienda El Rosario, Providencia y pueblo de San Juan Tlihuaca.

La SEGIAGUA emitió el aviso de emergencia e indicó que las restricciones del servicio de agua potable se deben a una falla eléctrica que se produjo en el equipo de bombeo del pozo La Provincia.

Afectación del sericio de agua potable hasta el 6 de octubre del 2016. SEGIAGUA

Cómo y dónde pedir suminstro de pipas de agua

Las autoridades informaron que el servicio de agua potable para estas colonias afectadas será restablecido recién el 6 de octubre sobre las 17:00 hs. Para los vecinos afectados por las medidas de seguridad, el gobierno local y la SEGIAGUA pusieron a disposición la línea H2O del *426 para solicitar pipas de agua .

Solo deben llamar al *426 y hacer el pedido, también cuentan con otros canales de atención:

Canal de WhatsApp http://whatsapp.com/channel/0029VaRl8G977qVPQ00zFX2a

http://x.com/SEGIAGUA

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Consulta el chat Mixtli: 56 2071 1692

El inicio de estos trabajos comenzó el pasado 28 de septiembre sobre las 10:00. “Se prevén afectaciones en el suministro de agua potable en la(s) colonia(s): Ex Hacienda El Rosario, Providencia y pueblo de San Juan Tlihuaca”, subrayó la alcaldía Azcapotzalco.

La alcaldía Milpa Alta también fue reportada con restricción en el suministro de agua potable

Con afectación en las colonias Cruztitla, Tecaxtitla y Tenantitla, la SEGIAGUA informó que la alcaldía Milpa Alta, también de la CDMX, tendrá el servicio de agua potable restringido " Debido a una falla eléctrica en el Rebombeo Tecomitl 22, se suspende temporalmente su operación".

Inicio de los trabajos el 30 de septiembre desde las 01:00 a las 19:00 hs. SEGIAGUA

Según el reporte oficial, el servicio de los trabajos iniciaron hoy 30 de septiembre sobre la 01:00 de la madrugada y serán reestablecido para el mismo día sobre las 19:00 hs.

Las autoridades pusieron también a disposición la línea oficial para solicitar pipas de agua. “En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426”, informó la SEGIAGUA.