En esta noticia Precio de ARA mayor al de analistas

Las acciones de Consorcio ARA, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntaron más de 13% en las primeras operaciones de la jornada del miércoles tras anunciar intención de lanzar una Oferta Pública de Adquisición con una prima de 20%.

Los títulos bursátiles de la desarrolladora inmobiliaria se dispararon hasta los MXN$ 5.28 por unidad, un incremento de 13.5% comparado con el cierre de la jornada del martes (Ciudad de México 9:00 horas), según datos de la plaza bursátil. Minutos más tarde se estabilizaron en los 5.21 pesos por unidad.

El repunte se presentó luego de que se dio a conocer que Germán y Luis Felipe Ahumada Russek, accionistas de ARA, planean constituir una sociedad para lanzar una OPA por hasta 100% de las acciones que no sean propiedad de ellos o de sus afiliadas.

La operación ofrece un precio por acción de MX $5.63 por unidad, equivalente a 20% frente al precio promedio ponderado de los últimos 30 días, o poco más de 21% respecto al cierre de este martes.

El comunicado, lanzado en la BMV, no detalla una fecha estimada ya que la operación aún se encuentra sujeta a condiciones y autorizaciones regulatorias y corporativas; además explicaron que esta OPA no busca deslistar las acciones de la emisora.

Precio de ARA mayor al de analistas

Para analistas de Actinver, el precio propuesto por ARA es 8% superior al precio objetivo estimado por el área de análisis.

“Observamos que el precio de compra estimado de MXN $5.63 por acción es un 8% superior a nuestro precio objetivo actual a 12 meses de 5.20 (un EV/EBITDA implícito de 5.2x para 2026)”, mencionaron en una nota para clientes.

Ante el anuncio de ARA, los estrategas anticiparon una reacción positiva; sin embargo, advierten que esta tendencia no necesariamente se mantendrá.

“Prevemos que persista cierto descuento debido a la incertidumbre en torno al momento de la oferta, el precio final (que se describe solo como aproximado) y las aprobaciones necesarias”, explicaron.

Si bien la operación no busca el desliste de las acciones, los estrategas de la Casa de Bolsa esperan que la libre flotación y liquidez de la negociación disminuyan tras la oferta.

Hasta ahora, de los cuatro analistas que siguen a Consorcio ARA, dos recomiendan Compra y dos Mantener. El consenso de estrategas mantiene un precio objetivo de MXN $7.55 por unidad, este precio representa un incremento potencial de casi 45% desde los niveles actuales, de acuerdo con datos de Investing.