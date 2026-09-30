Guardar dinero e invertirlo son dos decisiones relacionadas, pero no equivalentes. Mientras el ahorro permite conservar recursos para gastos previstos o emergencias, la inversión busca generar un rendimiento a cambio de aceptar cierto nivel de riesgo y mantener el capital durante un plazo determinado.

La diferencia cobra importancia en un país donde el acceso a servicios financieros continúa ampliándose. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encontró que 76.5% de la población de 18 a 70 años tenía al menos un producto financiero formal, frente a 67.8% en 2021.

Ahorrar e invertir cumplen funciones diferentes

El ahorro suele ser el punto de partida para ordenar las finanzas. Contar con un fondo disponible ayuda a enfrentar reparaciones, gastos médicos o periodos con menores ingresos sin recurrir inmediatamente a una deuda. Por eso, el dinero destinado a emergencias debe permanecer en una alternativa accesible y con una disponibilidad acorde con las necesidades de cada persona.

Una vez cubiertas esas necesidades de corto plazo, productos como Leva Invierte pueden incorporarse al análisis de quienes buscan colocar parte de sus recursos a una tasa fija y con un horizonte previamente definido. De acuerdo con la información proporcionada por la marca, se trata de un producto de inversión sin comisiones que busca simplificar el proceso mediante información financiera y opciones con plazos establecidos.

Leva Invierte se presenta como un producto de inversión respaldado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entidades que forman parte del marco de regulación, supervisión y protección del sistema financiero mexicano.

Con más de nueve años de experiencia, Leva Invierte ofrece un producto que se basa en la solidez financiera, el crédito responsable y una cartera sana, lo que le permite ofrecer tasas fijas competitivas, sin comisiones, y simplificar el proceso de inversión mediante educación financiera e información para tomar decisiones responsables. Además, los recursos colocados a través de una SOFIPO autorizada cuentan con la protección del Fondo de Protección para SOFIPOS, dentro del límite legal vigente.

La meta y el plazo ayudan a tomar la decisión

Para objetivos próximos, como pagar un viaje, cubrir una inscripción o renovar un equipo de trabajo, conservar liquidez puede ser más importante que buscar el mayor rendimiento. Para metas de varios años, en cambio, mantener todo el dinero inmóvil puede reducir su capacidad de compra si el rendimiento obtenido queda por debajo del aumento general de los precios.

La respuesta, entonces, no tiene que ser necesariamente guardar o invertir. Una estrategia puede combinar ambas decisiones: conservar una parte disponible para imprevistos y destinar otra a objetivos de mayor plazo. Lo fundamental es no comprometer recursos que podrían necesitarse pronto, comparar información oficial y elegir una alternativa compatible con la meta y la tolerancia personal al riesgo.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.