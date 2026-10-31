Para el sábado 31 de octubre, el SMN prevé que el frente frío comience a afectar el noroeste del territorio nacional. (Imagen ilustratvia)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de un nuevo sistema frontal que modificará las condiciones del tiempo durante el fin de semana. El frente frío número 4 se aproximará e ingresará al noroeste de México entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

El fenómeno estará acompañado por un descenso de las temperaturas, rachas de viento y lluvias fuertes a muy fuertes en esa región, mientras que otros sistemas mantendrán precipitaciones en distintas zonas del país.

Cómo estará el clima el sábado 31

Para el sábado 31 de octubre, el SMN prevé que el frente frío comience a afectar el noroeste del territorio nacional. La interacción con una vaguada y la corriente en chorro subtropical favorecerá cambios en las condiciones meteorológicas.

En Baja California se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que también habrá precipitaciones en Sonora. El organismo prevé además rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California.

Las temperaturas mínimas podrían descender hasta -5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango durante la madrugada del domingo. También se esperan registros de entre 0 y 5 °C en zonas serranas de varios estados del centro y sur.

En otras regiones continuarán las lluvias y chubascos, aunque con menor intensidad. Entre ellas se encuentran Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y la península de Yucatán.

Qué se espera para el domingo 1

Durante el domingo 1 de noviembre, el frente frío continuará generando efectos principalmente en el noroeste. El pronóstico contempla lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California y Sonora, además de precipitaciones fuertes en Baja California Sur y Chihuahua.

El viento también será uno de los principales efectos. Se prevén rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, además de condiciones de viento en otras entidades del norte.

Durante el domingo 1 de noviembre, el frente frío continuará generando efectos principalmente en el noroeste. Shutterstock

Las temperaturas mínimas podrían llegar nuevamente a -5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango durante la madrugada del lunes.

Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica se posicionará sobre buena parte del territorio nacional y favorecerá un ambiente más estable, con una disminución de la probabilidad de lluvias en distintas regiones.

Qué estados tendrán más lluvias y frío

El pronóstico del SMN muestra que los efectos del frente frío estarán concentrados principalmente en el noroeste del país, aunque otros sistemas meteorológicos producirán lluvias en diferentes entidades.

Entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones durante el fin de semana se encuentran:

Baja California y Sonora , con lluvias fuertes a muy fuertes.

Baja California Sur y Chihuahua , con lluvias puntualmente fuertes.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas , con intervalos de chubascos.

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas , con lluvias y chubascos.

Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán, también con precipitaciones.

El SMN advierte que las lluvias fuertes y muy fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y posibles deslaves. Las rachas fuertes también pueden ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.