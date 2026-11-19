Uno de los puntos centrales del proyecto es la protección de la identidad y los datos personales de las víctimas.

El Senado de la República de México aprobó por unanimidad, con 96 votos a favor, una reforma para fortalecer las medidas contra la violencia docente, el acoso y el hostigamiento sexual en espacios educativos y laborales. La votación se realizó el miércoles 18 de noviembre de 2026 y el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

La propuesta modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. La reforma busca reforzar la prevención, atención y erradicación de estas conductas y establecer medidas de protección para las víctimas.

El proyecto todavía no es ley. Después de su aprobación en el Senado, deberá continuar su trámite en la Cámara de Diputados y cumplir con las demás etapas del proceso legislativo.

Qué considera violencia docente la reforma aprobada por el Senado

El proyecto establece que constituyen violencia docente las conductas que se inflijan en los centros educativos o que deriven de una relación escolar. También contempla aquellas acciones que dañen la autoestima de las alumnas mediante actos de discriminación relacionados con su sexo, edad, condición social o académica, limitaciones o características físicas.

La reforma plantea que las entidades federativas y la Ciudad de México, dentro de sus atribuciones, consideren la perspectiva de género, la interseccionalidad y la interculturalidad en las medidas relacionadas con estas situaciones.

Además, establece que las 32 entidades federativas deberán promover y difundir que el hostigamiento y el acoso sexual son expresiones de violencia y delitos, y que pueden constituir causas de rescisión laboral y faltas administrativas.

Cómo busca proteger la reforma a las víctimas

Uno de los puntos centrales del proyecto es la protección de la identidad y los datos personales de las víctimas. La medida busca evitar la revictimización, así como situaciones de intimidación o presión que puedan llevar a alumnas a abandonar sus estudios o a trabajadoras a renunciar.

La propuesta también incorpora medidas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado. Entre sus disposiciones se encuentra la aplicación de medidas con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.

Qué falta para que la reforma sea ley

El proyecto aprobado por el Senado todavía debe continuar su trámite en la Cámara de Diputados. Los principales puntos de su recorrido legislativo son:

Senado: aprobó la reforma el 18 de noviembre de 2026.

Votación: recibió 96 votos a favor y fue aprobada por unanimidad .

Cámara de Diputados: recibió el proyecto para su análisis y los efectos constitucionales correspondientes.

Entrada en vigor: todavía no corresponde hablar de una nueva obligación vigente, porque el proceso legislativo no ha concluido.

La iniciativa fue integrada a partir de seis propuestas legislativas, de acuerdo con la información del proceso legislativo.