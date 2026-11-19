El Buen Fin ya pasó, pero la temporada de compras apenas va a la mitad. Entre aguinaldos, regalos y ofertas de diciembre, el comercio electrónico vive sus semanas de mayor movimiento, y con esta dinámica crece también el riesgo de fraude. Para los negocios, la seguridad dejó de ser un asunto técnico: es lo que define si una visita termina en venta.

Así lo ven los propios vendedores. De acuerdo con el Panorama de los pagos digitales en las PyMEs 2025, estudio elaborado por PayPal entre 300 vendedores en línea, 97% considera importante la seguridad en sus transacciones. La exposición a fraudes aparece como el segundo mayor reto al vender en línea (26%), solo después de los retrasos en las entregas. Además, a 22% le ha costado generar confianza en sus clientes y 16% ha enfrentado reclamaciones ante el banco para revertir un pago.

Esto sucede en un contexto en el que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), México ya es el octavo mercado mundial de comercio electrónico minorista, con ventas por internet de MXN $941 mil millones de pesos en 2025, un crecimiento anual de 19.2% y 77.2 millones de compradores digitales.

Y, según NielsenIQ, México es el segundo mercado de mayor expansión en América Latina, luego de Brasil, y uno de los líderes en grocery online con un crecimiento del +29.4%.

Esto se traduce en millones y millones de transacciones en línea que requieren atención y cuidado por parte de todo el ecosistema del e-commerce.

“En el entorno digital, la certidumbre transaccional no es simplemente un requisito técnico de protección, sino el puente principal que transforma la intención de compra en una venta concretada”, dijo Mayrén Martínez Hoffman, directora de PyMEs y Channel Partners para Latinoamérica de PayPal.

Lo que ya hacen los negocios

Los comercios han empezado a blindarse. Según el estudio de PayPal, 52% cifra la información sensible de sus clientes, 48% monitorea sus transacciones en tiempo real para detectar comportamientos inusuales y 46% pide un segundo paso para validar la identidad del comprador. La biometría es la tecnología que más confianza les genera (59%), seguida de la autenticación multifactor (47%).

Al elegir una plataforma de pagos, la prioridad es clara: 63% busca la detección oportuna de posibles fraudes, 54% un registro detallado de cada transacción y 48% que la información de sus clientes no pueda ser interceptada ni reutilizada por terceros.

Ahí es donde una plataforma de pagos puede quitarle carga al negocio. Con PayPal, el comprador paga con su cuenta sin compartir sus datos financieros con la tienda, lo que hace el proceso más sencillo y rápido. Mientras tanto, la plataforma monitorea las transacciones las 24 horas para frenar operaciones sospechosas sin detener las legítimas.

Protección para ambos lados

La confianza tiene que funcionar en las dos direcciones. Con la Protección al Comprador de PayPal, el consumidor tiene hasta 180 días para abrir una aclaración si un producto no llega o no corresponde a lo que pidió. Del lado del negocio, la Protección al Vendedor lo respalda ante reclamaciones por pagos no autorizados o artículos no recibidos, siempre que la operación sea elegible y se demuestre la entrega.

“El compromiso de PayPal es garantizar que el crecimiento de una empresa nunca signifique una mayor exposición al riesgo”, señaló Martínez Hoffman.

Atención a estos detalles

Para el consumidor, las recomendaciones básicas cobran más peso en temporada alta:

Comprar en sitios conocidos;

Verificar que la dirección sea la oficial de la tienda;

Desconfiar de ofertas demasiado buenas;

Usar métodos de pago que no expongan sus datos bancarios, y

Revisar sus estados de cuenta para reportar a tiempo cualquier cargo no reconocido.

Para los negocios, el punto de partida es dejar de ver la seguridad como un gasto aislado:

Mantener la tienda actualizada;

Limitar los intentos de pago fallidos;

Enviar confirmaciones de cada compra, y

Apoyarse en herramientas que detecten fraudes a tiempo.

Esa es la misión de PayPal: en una temporada en la que cada venta cuenta, la confianza también forma parte de la oferta.