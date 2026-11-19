Luego de 687 días sin actividad, los Mayos de Navojoa volvieron a jugar en el remodelado Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría ante Guasave.

El Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría, ubicado en Navojoa, Sonora, volvió a recibir un partido de béisbol de los Mayos de Navojoa después de casi dos años sin actividad del equipo en esos terrenos.

La reapertura llegó tras una inversión de 200 millones de pesos destinada a realizar obras de modernización, que incluyeron la instalación de césped sintético, la rehabilitación de gradas para 11,500 espectadores y la renovación de distintos servicios.

¿Cuándo fue la última vez que se utilizó el estadio?

El último partido de los Mayos de Navojoa en el Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría antes de la remodelación se disputó el 30 de diciembre de 2024, cuando enfrentaron a los Algodoneros de Guasave.

Ahora bien, el equipo regresó a su casa el 17 de noviembre de 2026, también frente a Guasave, por lo que transcurrieron 687 días entre ambos encuentros. Sin embargo, el primer juego tras la renovación se realizó a puerta cerrada, sin ingreso de aficionados.

Este estadio había sido inaugurado en 1970 y recibió el nombre de Manuel “Ciclón” Echeverría en 1978. Según el Gobierno de Sonora, era uno de los recintos más antiguos de la Liga Mexicana del Pacífico y no había recibido una remodelación integral de esta magnitud.

Tras invertir 200 millones de pesos, el Estadio “Ciclón” Echeverría reabrió a puerta cerrada con butacas renovadas y césped avalado por MLB. Fuente: X - @AlfonsoDurazo

¿Qué mejoras realizaron en las gradas y las instalaciones?

La remodelación incluyó la reconstrucción y rehabilitación de las graderías, la renovación de butacas y palcos, además de la instalación de una cubierta más moderna, ligera y segura, según informó el Ayuntamiento de Navojoa.

También se realizaron trabajos en:

Baños públicos y casetas.

Cabinas de transmisión y sistema de sonido.

Instalaciones eléctricas e iluminación.

Cisterna y sistema contra incendios.

Fachadas, explanadas y áreas exteriores.

Pizarra electrónica y pantalla gigante.

¿Cómo es el nuevo césped sintético y qué relación tiene con la MLB?

Uno de los cambios más importantes fue la instalación de césped sintético en el terreno de juego. El Gobierno de Sonora también informó que se reforzó la estructura existente y se realizaron trabajos para mejorar el desalojo del agua pluvial, con el objetivo de evitar inundaciones en el campo durante la temporada de lluvias.

Según informó La Jornada durante la reapertura, el nuevo terreno cuenta con un diseño avalado por las Grandes Ligas (MLB) y fue reconocido entre los dos mejores campos de béisbol de México. Vale destacar que esta distinción corresponde al terreno de juego y no a una certificación integral del estadio.