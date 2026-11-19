En CDMX, no llevar correa ni medidas de seguridad al pasear perros implica multas de 11 a 40 UMA, arresto de 13 a 24 h o trabajo comunitario.

En la Ciudad de México, pasear a un perro sin correa, es decir, las medidas de seguridad necesarias, puede tener consecuencias legales para sus propietarios o responsables. Justamente, la Ley de Cultura Cívica, en su artículo 28, contempla sanciones para quienes permiten que un animal transite libremente o no toman precauciones para evitar ataques a personas y otras mascotas.

Entre las medidas previstas se encuentra el arresto de hasta 24 horas, además de una multa económica o trabajo comunitario. La obligación de utilizar correa también está establecida en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX.

¿Qué establece el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica?

La fracción I del artículo 28 considera una infracción contra la seguridad ciudadana permitir que un animal transite libremente o pasearlo sin adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir posibles ataques a otras personas o animales.

La disposición también contempla otras conductas:

Incitar al animal para provocar una agresión.

No contenerlo cuando sea necesario.

Permitir que circule sin las medidas de seguridad adecuadas, de acuerdo con sus características particulares.

La norma alcanza tanto a la persona propietaria como a quien tenga al animal bajo su posesión. Así lo establece el texto de la Ley de Cultura Cívica publicado por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

La Ley de Cultura Cívica de CDMX sanciona pasear perros sin control; el arresto no es automático y lo define un Juzgado Cívico tras evaluar. Fuente: Magnific

¿Cuáles son las sanciones por pasear a un perro sin correa en CDMX?

El artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica clasifica esta conducta como una infracción tipo B. A su vez, el artículo 31 establece tres posibles sanciones:

Multa: de 11 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Arresto administrativo: de 13 a 24 horas.

Trabajo comunitario: de 6 a 12 horas.

Estas sanciones son alternativas, por lo que no significa que una persona deba cumplirlas todas al mismo tiempo. La autoridad competente determina una medida aplicable conforme al procedimiento correspondiente.

¿El arresto por pasear al perro sin correa es automático?

Aunque la Ley de Cultura Cívica contempla el arresto administrativo como una de las sanciones posibles, no significa que cualquier persona sorprendida paseando a su perro sin correa sea arrestada automáticamente.

La conducta debe ser evaluada por un Juzgado Cívico, que determina la responsabilidad y la sanción correspondiente. De acuerdo con el artículo 67, la persona señalada puede presentar las manifestaciones y pruebas que considere pertinentes.

Por lo tanto, los propietarios de perros en la Ciudad de México deben utilizar correa y adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar incidentes en calles, parques y otros espacios públicos.