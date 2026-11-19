En un conferencia del 10 de febrero de 2025, cuando Carlos Slim presentó la situación de Grupo Carso, sus perspectivas de inversión y los proyectos de la Fundación Carlos Slim.

El empresario mexicano Carlos Slim Helú destacó la importancia de mejorar la calidad del empleo en México y no concentrar los esfuerzos únicamente en aumentar la cantidad de puestos de trabajo.

Durante una conferencia de prensa realizada el 10 de febrero de 2025, planteó que el crecimiento económico debía acompañarse de mejores oportunidades laborales, capacitación y empleos bien remunerados.

¿Qué dijo Carlos Slim sobre la calidad de los empleos en México?

Al referirse al Plan México y a las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, Slim señaló que uno de los objetivos debía ser generar puestos de trabajo con mejores remuneraciones .

“Esto que estamos hablando del combate a la pobreza va ligado a que haya mejores empleos, a la capacitación para el empleo”, expresó durante su intervención.

En aquella presentación, en la que abordó la situación económica del país, las perspectivas de inversión y los proyectos de la Fundación Carlos Slim, el multimillonario relacionó la generación de empleo con el combate a la pobreza.

También consideró que la preparación de los trabajadores y la incorporación de más personas a la actividad económica eran factores importantes para fortalecer el mercado interno.

El empresario también sostuvo que las personas en situación de pobreza necesitan oportunidades para prepararse, capacitarse y acceder al mercado laboral . En ese sentido, destacó que la generación de puestos de trabajo no debía considerarse únicamente como una cifra, sino como parte de una estrategia para mejorar las condiciones económicas de la población.

Por entonces, Slim habló de la necesidad de generar empleos mejor remunerados y mejorar las oportunidades de capacitación. Fuente: EFE

¿Por qué Carlos Slim consideró importante la capacitación laboral?

Durante la misma conferencia, el empresario hizo referencia a la formación para el trabajo como una herramienta para mejorar las oportunidades de contratación. También habló sobre los programas educativos y de capacitación impulsados por su fundación.

Entre los puntos que destacó se encuentran:

Capacitación para el empleo: Slim explicó que los cursos deben ayudar a las personas a prepararse para actividades laborales concretas.

Certificación: señaló que quienes completan los cursos reciben un diploma que acredita su capacitación.

Mejores oportunidades laborales: consideró que elegir una formación vinculada con el empleo que se busca puede favorecer la contratación y reducir la rotación de personal.

Empleos bien remunerados: vinculó la mejora de los salarios y las condiciones laborales con el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.