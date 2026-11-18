La BMV cayó un 1.15% y acumuló tres jornadas a la baja, afectada por la incertidumbre global y el nerviosismo en torno a Nvidia.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró el martes con una baja del 1.15%, acumulando así tres jornadas consecutivas en terreno negativo.

Con este resultado, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador del mercado bursátil mexicano, se ubicó en 70,388.96 puntos, en una sesión marcada también por pérdidas en las principales bolsas de Estados Unidos.

La incertidumbre en torno a Nvidia impacta en los mercados

“Durante la sesión se dieron pérdidas en el mercado de capitales, esto ante el nerviosismo previo a la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia y la incertidumbre por la salida de Jensen Huang como director de la empresa”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

La especialista señaló además que los principales índices estadounidenses también terminaron con retrocesos, incluidos el Dow Jones, el Nasdaq Composite y el S&P 500.

En el caso de México, destacó que el IPC de la BMV “cerró la sesión con una pérdida del 1.15 % para encadenar tres sesiones de caídas y apuntarse la mayor pérdida desde el 30 de septiembre”, fecha en la que el mercado registró un descenso del 1.38%.

Dentro del mercado accionario local sobresalieron los descensos de varias emisoras. Entre ellas figuraron Cemex (-4.48%), Grupo México (-3.47%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2.26%), Gentera (-2.22%) e Industrias Peñoles (-2.16%), según detalló Siller.

El IPC de la BMV cerró en 70,388.96 puntos tras una sesión con pérdidas generalizadas, donde 602 empresas cerraron con números rojos. Gpo. BMV/Wikimedia Commons

El balance de noviembre y del año sigue siendo positivo

Pese al resultado negativo de la jornada, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico de Actinver, destacó que la plaza bursátil mexicana mantiene ganancias acumuladas. El rendimiento del mercado mantiene una ganancia acumulada del 1.03% en noviembre y el 9.62% en lo que va de 2026.

En el mercado cambiario, el peso mexicano avanzó un 0.54% frente al dólar. De acuerdo con los datos de cierre del Banco de México, la moneda local pasó de 18.53 a 18.43 unidades por dólar.

Volumen de operación y comportamiento de las emisoras

Durante la sesión se negociaron 209.4 millones de títulos por un monto total de 27,107 millones de pesos, equivalentes a unos 1,470.8 millones de dólares.

De las 740 empresas que participaron en la jornada bursátil, 110 registraron avances, 602 cerraron con pérdidas y 28 permanecieron sin cambios.

Acciones con mayores movimientos

Entre las emisoras que lograron los mejores desempeños destacaron Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con un alza del 2.79%, y Grupo Carso (GCARSO A1), que ganó un 2.11%. También figuró Volaris (VOLAR A), con una variación del -2.51%.

Por el lado de las pérdidas, los mayores retrocesos correspondieron a la minera Frisco (MFRISCO A-1), que cayó un 11.43%; Cemex (CEMEX CPO), con una baja del 4.48%; y Vista Oil & Gas (VISTA A), que retrocedió un 4.21%.