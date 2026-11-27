Provocar insolvencia para evadir la pensión alimentaria en Edomex conlleva de 2 a 7 años de prisión, multas y posible pérdida de patria potestad.

El Código Penal del Estado de México contempla penas de hasta siete años de prisión para quienes se coloquen intencionalmente en una situación económica desfavorable con el objetivo de evadir la pensión alimentaria. La disposición no sanciona simplemente la falta de dinero, sino una conducta deliberada que busca eludir las obligaciones familiares.

El artículo 217 también establece multas y otras consecuencias legales para quienes incurran en este delito, que forma parte de las normas destinadas a proteger a los acreedores alimentarios en el Estado.

¿Qué dice el Código Penal del Estado de México?

El artículo 217, fracción II, del Código Penal del Estado de México establece que quien intencionalmente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que determina la ley será sancionado con dos a siete años de prisión.

En ese sentido, la ley no castiga simplemente a una persona que atraviesa dificultades económicas y no puede afrontar sus obligaciones. La fracción II apunta a quienes provocan intencionalmente una situación de insolvencia para evitar cumplir con la pensión alimenticia .

Esto significa que la falta genuina de dinero no equivale automáticamente a cometer este delito. Para aplicar la sanción, deben acreditarse los elementos de la conducta que establece el artículo 217.

Según el artículo 217 del Código Penal de Edomex, el perdón exige pagar lo adeudado y garantizar un año futuro; la reincidencia sube penas. Fuente: Magnific

¿Cuáles son las penas por evadir la pensión alimentaria?

El Código Penal del Estado de México contempla las siguientes consecuencias para quienes incurran en la conducta prevista en la fracción II:

Prisión : de dos a siete años.

Multa : de 30 a 300 días multa.

Pago de alimentos: el órgano jurisdiccional determinará la aplicación del producto del trabajo que realice el inculpado para satisfacer las obligaciones alimentarias que tenga a su cargo.

¿Qué pasa si la persona reincide o quiere obtener el perdón?

El mismo artículo 217 contempla otras consecuencias para quienes cometan este delito. En caso de reincidencia, las penas pueden incrementarse hasta en una mitad.

Además, la norma establece que, en los casos de las fracciones I y II, para que el perdón concedido por el ofendido pueda extinguir la pretensión punitiva, el inculpado deberá pagar todas las cantidades que dejó de suministrar por concepto de alimentos y garantizar el pago futuro durante un periodo no menor a un año.

¿También puede perder la patria potestad?

El artículo 217 establece que, además de las sanciones señaladas, se impondrá la pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad del menor o incapaz agraviado, mediante resolución judicial.

Esta consecuencia está expresamente prevista en la norma que sanciona el incumplimiento de obligaciones alimentarias, incluida la conducta de colocarse intencionalmente en estado de insolvencia para evadir el pago.