Los trabajadores pueden acudir a la PROFEDET para recibir orientación y apoyo legal gratuita.

Millones de trabajadores mexicanos deberán recibir el aguinaldo 2026 antes del 20 de diciembre, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Esta prestación es un derecho obligatorio para quienes mantienen una relación laboral subordinada y debe equivaler, como mínimo, a 15 días de salario.

El artículo 87 de la legislación establece que el empleador debe cumplir con el pago dentro del plazo previsto, sin importar si el trabajador lleva varios años en la empresa o si ingresó recientemente.

Además, quienes no hayan completado un año de servicio también tienen derecho a recibir una parte proporcional del aguinaldo, según el tiempo que hayan trabajado.

¿Qué trabajadores deben recibir el aguinaldo antes del 20 de diciembre?

El derecho alcanza a trabajadores de base, confianza, planta y sindicalizados, así como a quienes fueron contratados por obra o tiempo determinado, por temporada o de manera eventual, siempre que su relación laboral esté regida por la LFT.

También están incluidos los comisionistas, agentes de comercio, vendedores y otras personas que prestan servicios bajo una relación laboral subordinada.

Quienes no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional.

En ningún caso el empleador puede eliminar esta prestación por decisión propia .

Si la persona no trabajó el año completo, el monto deberá calcularse proporcionalmente al tiempo laborado, incluso si ya no trabaja en la empresa cuando llega la fecha de pago .

¿Qué pueden hacer los trabajadores si no reciben el aguinaldo?

Los trabajadores pueden solicitar orientación y asesoría gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) si el empleador:

no entrega el aguinaldo antes del 20 de diciembre,

lo paga incompleto

incumple con la prestación.

El plazo para reclamar es de un año para exigir el pago , de acuerdo con el artículo 516 de la LFT. Para ello, pueden comunicarse con el Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL) al 079.

El aguinaldo es una prestación irrenunciable y su pago no depende de la voluntad del empleador.