El organismo recomienda seguir las actualizaciones de sus reportes oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar conforme evolucionen los sistemas atmosféricos.

México enfrentará un fin de semana de lluvias intensas, bajas temperaturas y posibles nevadas por la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el fenómeno provocará condiciones adversas entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, principalmente en el occidente, centro y sur del país.

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones podrían alcanzar los 250 milímetros en algunas regiones.

También se esperan heladas en zonas montañosas y posible caída de nieve o aguanieve en localidades ubicadas a más de 2,800 metros sobre el nivel del mar.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por la primera tormenta invernal?

El viernes 27, la primera tormenta invernal se desplazará sobre el occidente de México y ocasionará las precipitaciones más fuertes en Michoacán y Guerrero, donde se esperan lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros.

También habrá lluvias intensas en Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México.

La posible nieve o aguanieve también está restringida a zonas montañosas y, en varios estados del centro, a altitudes superiores a los 2,800 metros. Shutterstock

En tanto, el sábado 28, las precipitaciones más fuertes se concentrarán en Guerrero y Oaxaca, con acumulados previstos de hasta 250 milímetros.

Puebla también tendrá lluvias intensas, mientras que Estado de México y Morelos registrarán precipitaciones muy fuertes. El organismo advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas , rachas de viento y granizo, además de provocar inundaciones, encharcamientos y deslaves.

¿Dónde podría nevar y qué pasará con el clima el domingo?

El SMN también prevé condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Durante la noche del viernes y el sábado , esta posibilidad se extenderá a regiones de más de 2,800 metros de altitud de:

Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En cuanto a las temperaturas, las zonas serranas de Durango y Chihuahua podrían registrar mínimas de entre -10 y -5 °C durante el viernes.

Para el sábado, se esperan valores de entre -5 y 0 °C en zonas montañosas de 14 estados.

El domingo 29, la tormenta invernal se debilitará y dejará de afectar al país, por lo que disminuirán las probabilidades de lluvia en gran parte del territorio.

Sin embargo, continuarán las precipitaciones en el sur y sureste, mientras un nuevo frente frío se aproximará al noreste y provocará rachas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.