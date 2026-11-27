El tope en la cinta evita que la hebilla deslizante baje demasiado cuando no se usa, así queda siempre a mano al subir al coche.

Los cinturones de seguridad de un coche tienen diferentes componentes diseñados para proteger a los ocupantes y facilitar su uso cotidiano. Sin embargo, hay un pequeño detalle que suele pasar desapercibido: una costura o pliegue ubicado junto a la hebilla metálica.

Aunque puede parecer un simple refuerzo de la cinta, esta pieza cumple una función específica que ayuda a mantener el cinturón accesible y, en otros diseños, puede formar parte de un mecanismo que absorbe energía cinética durante un choque. Su utilidad depende de la estructura y el sistema de seguridad que incorpore cada vehículo.

¿Para qué sirve la pequeña costura junto a la hebilla?

En muchos coches, ese pequeño engrosamiento de la cinta es un tope de la hebilla. Su función es evitar que la pieza metálica que se desliza por el cinturón baje demasiado cuando no está abrochada.

Según explica Safe Ride News, en un artículo publicado el 14 de mayo de 2024, los fabricantes utilizan distintos diseños de topes para mantener la hebilla deslizante en una posición accesible y facilitar que los ocupantes puedan encontrarla al subir al vehículo.

Cuando el cinturón no está en uso, la gravedad puede hacer que la pieza metálica descienda por la cinta hasta quedar debajo del asiento o en un lugar incómodo. El pequeño tope cosido limita ese desplazamiento.

Algunos cinturones usan costuras en la cinta como limitador de carga: ceden en un choque para aliviar la presión en el pecho. Fuente: Magnific

¿La costura también puede proteger a los ocupantes durante un choque?

Aunque no todas las costuras tienen esa función, existen algunos cinturones de seguridad que incorporan un pliegue de tela sujeto mediante costuras especiales que funcionan como un limitador de carga. A diferencia del tope de la hebilla, este sistema está diseñado para actuar durante una colisión.

La NHTSA, la agencia estadounidense encargada de la seguridad vial, explica en su documento técnico Effectiveness of Pretensioners and Load Limiters que estos mecanismos controlan la tensión del cinturón cuando el cuerpo del ocupante se desplaza hacia adelante durante un impacto.

Si la fuerza supera un umbral previsto, las costuras del pliegue pueden romperse de manera controlada, permitiendo que la cinta se extienda un poco más y absorba parte de la energía del choque.

¿Cómo funciona el limitador de carga que tiene algunos cinturones?

El limitador de carga es un sistema que permite que el cinturón ceda de manera controlada cuando la fuerza que recibe durante una colisión es elevada. Su objetivo es disminuir la presión que ejerce sobre el pecho y ayudar a reducir el riesgo de lesiones.

El manual de inspección de vehículos pesados del Gobierno del Reino Unido, vigente desde abril de 2025, describe este mecanismo y señala que uno de sus diseños más sencillos consiste en un pliegue de la cinta sujeto con costuras que se desprenden cuando se aplica una fuerza elevada.

De esta manera, la cinta libera una pequeña cantidad de longitud adicional para controlar mejor la fuerza que recibe el cuerpo. Otros limitadores de carga más avanzados utilizan mecanismos internos, como barras de torsión dentro del retractor.