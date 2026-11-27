Los militares estadounidenses participarán como instructores de 87 elementos pertenecientes al Agrupamiento de Fuerzas Especiales.

El Senado de la República autorizó el ingreso a México de 28 elementos del Equipo 4 de los Navy SEAL, de Estados Unidos, para participar en un programa de adiestramiento conjunto con personal de la Armada de México. El permiso abarca del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027.

El entrenamiento forma parte del Evento SOF 19, denominado “Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas con personal de SEAL y UNOPES”, y contempla actividades en instalaciones de la Armada de México en el Estado de México y Baja California Sur.

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Los militares estadounidenses participarán como instructores de 87 elementos mexicanos pertenecientes al Agrupamiento de Fuerzas Especiales, al Batallón de Fusileros Paracaidistas, al Batallón de Comandos Anfibios y a la Unidad de Inteligencia Naval.

El programa contempla distintas materias vinculadas con operaciones especiales y preparación militar. Entre ellas se encuentran:

Medicina táctica y atención de heridos bajo fuego.

Planeación de operaciones especiales.

Procedimientos de reacción a contacto.

Patrullaje urbano y rural.

Combate cercano en interiores.

Técnicas de abordaje de embarcaciones.

El programa contempla distintas materias vinculadas con operaciones especiales y preparación militar. Fuente: Shutterstock

Durante la presentación del dictamen, el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez señaló que la capacitación representa una oportunidad para intercambiar experiencias, perfeccionar procedimientos y mejorar la preparación individual y colectiva de los elementos navales mexicanos.

El legislador también explicó que las tropas nacionales conservan su cadena de mando y no quedan subordinadas a fuerzas extranjeras. La presencia del personal estadounidense tiene como finalidad las actividades de adiestramiento expresamente autorizadas.

Dónde se realizará el entrenamiento de los militares estadounidenses

El adiestramiento contempla actividades en el Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, en Donato Guerra, Estado de México, y en el Sector Naval de Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja California Sur.

Según el dictamen, estaba previsto que los instructores del Equipo 4 de los Navy SEAL ingresaran a territorio mexicano con equipo táctico, municiones y armamento orgánico a bordo de una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El documento establecía que el avión aterrizaría el 29 de octubre de 2026 en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.

Cuánto tiempo abarca el permiso para los Navy SEAL

El permiso comprende del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027, por lo que abarca poco más de cinco meses. Sin embargo, los 28 elementos no permanecerán todos de manera continua durante todo ese periodo.

Según el dictamen, 24 militares regresarían a Estados Unidos el 16 de diciembre de 2026 por vía aérea comercial y tendrían previsto reingresar a México el 17 de enero de 2027. Durante ese intervalo, cuatro elementos permanecerían en territorio mexicano para resguardar el equipo.

La autorización fue aprobada por el Pleno del Senado con 87 votos a favor y cinco en contra. La facultad de la Cámara para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional está establecida en el artículo 76, fracción III, de la Constitución mexicana.