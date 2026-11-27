La norma protege a los animales frente a estas conductas sin limitar el supuesto a una especie determinada.

El Código Penal de la Ciudad de México establece penas de prisión y multas para quienes realicen actos de maltrato o crueldad contra animales y les causen lesiones, daños o alteraciones en su salud. El texto vigente surge de la reforma publicada el 1 de marzo de 2023 y contempla una pena de uno a tres años de prisión y de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La disposición está prevista en el artículo 350 Bis y se refiere a ejemplares de cualquier especie animal. La norma establece que la conducta debe realizarse dolosamente para que se configure este supuesto.

Atención: qué castiga el artículo 350 Bis del Código Penal

El artículo establece que comete el delito quien dolosamente realice actos de maltrato o crueldad contra algún ejemplar de cualquier especie animal y le cause lesiones, daño o alteraciones en su salud.

La sanción base es de:

Uno a tres años de prisión.

300 a 500 veces la UMA vigente.

La norma protege a los animales frente a estas conductas sin limitar el supuesto a una especie determinada. Por eso, el artículo contempla a cualquier especie animal no humana que sea víctima de los actos señalados.

La disposición está prevista en el artículo 350 Bis y se refiere a ejemplares de cualquier especie animal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo pueden aumentar las penas por maltrato animal

El mismo artículo establece que las sanciones pueden incrementarse hasta en dos terceras partes cuando se presenta alguno de los supuestos previstos por la norma.

Entre las circunstancias que pueden aumentar la pena se encuentran:

Poner en peligro la vida del animal.

Causarle un daño que le provoque la pérdida de movilidad de alguna parte de su cuerpo o afecte el funcionamiento normal de alguno de sus órganos.

Mutilarlo con un fin distinto de un procedimiento médico veterinario relacionado con su salud y bienestar.

Qué otros animales contempla la ley

El artículo 350 Bis establece que, para este capítulo, se entiende como animal al organismo vivo, no humano, sensible, con movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente, perteneciente a una especie doméstica o silvestre.

La norma aclara que los animales abandonados o callejeros no se consideran plaga.

Además, el artículo siguiente, 350 Ter, establece una sanción más alta cuando el maltrato provoca la muerte del animal: dos a seis años de prisión y de 600 a 1.200 veces la UMA.