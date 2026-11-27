Habrá alternativas para realizar algunas operaciones para los usuarios bancarios pese los días de cierre.

Los bancos de México ya tienen definido su calendario de días inhábiles para 2027.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las disposiciones que establecen las fechas en las que las entidades financieras deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones .

La medida, publicada el 26 de noviembre de 2026 , contempla once días de cierre bancario durante 2027.

¿Cuáles son los días en los que los bancos cerrarán en 2027?

Según el calendario publicado por la CNBV, las sucursales bancarias no abrirán durante las siguientes fechas:

Viernes 1 de enero: Año Nuevo. Lunes 1 de febrero: primer lunes de febrero. Lunes 15 de marzo: tercer lunes de marzo. Jueves 25 de marzo: Jueves Santo. Viernes 26 de marzo: Viernes Santo. Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo. Jueves 16 de septiembre: Día de la Independencia. Martes 2 de noviembre: Día de Muertos. Lunes 15 de noviembre: tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre. Domingo 12 de diciembre: Día del Empleado Bancario. Sábado 25 de diciembre: Navidad.

La resolución también establece que los sábados y domingos serán días inhábiles para las entidades financieras, aunque contempla excepciones para determinados establecimientos y servicios.

Los usuarios podrán recurrir a los cajeros automáticos y utilizar sus tarjetas para realizar operaciones durante los días inhábiles bancarios. Fuente: Magnific

La disposición alcanza a las instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras y demás entidades sujetas a la supervisión de la CNBV, de acuerdo con las categorías contempladas en el documento.

¿Qué operaciones estarán disponibles aunque las sucursales estén cerradas?

La CNBV aclaró que el cierre de las sucursales no implica la suspensión de todos los servicios financieros .

El artículo 7 de las disposiciones establece que las entidades podrán mantener, de manera ininterrumpida, aquellas operaciones que por sus características y condiciones no puedan suspenderse.

Entre los servicios que podrán seguir funcionando, el organismo menciona expresamente las transacciones con tarjetas de débito y crédito y la operación de cajeros automáticos, además de otros servicios que cumplan con esas características.

La resolución también señala que los almacenes generales de depósito y las casas de cambio podrán abrir y operar durante todos los días de 2027, siempre que cumplan con las disposiciones correspondientes.