La misma norma también establece que los sábados y domingos forman parte de los días de cierre para las entidades comprendidas en el artículo 1.

Las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establecen que el 12 y el 25 de diciembre serán días en los que las entidades financieras deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones durante 2026. Este año, el 12 de diciembre cae sábado, por lo que la fecha se suma al fin de semana en el calendario bancario.

La medida está contemplada en las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y alcanza a distintas entidades sujetas a la supervisión de la CNBV, entre ellas las instituciones de crédito.

Atención: qué pasará con los bancos el sábado 12 de diciembre

El 12 de diciembre aparece en la fracción VIII del artículo 1 de las disposiciones de la CNBV como uno de los días en que las entidades financieras deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones.

La misma norma también establece que los sábados y domingos forman parte de los días de cierre para las entidades comprendidas en el artículo 1. Por eso, el sábado 12 de diciembre reúne ambas condiciones dentro del calendario oficial.

Sin embargo, existe una excepción importante. Las entidades financieras que pretendan abrir y operar en alguno de estos días pueden hacerlo sin autorización previa de la CNBV, siempre que presenten el aviso correspondiente y especifiquen las plazas o localidades que permanecerán abiertas, las operaciones que realizarán y la justificación de su calendario.

Esto significa que una sucursal que habitualmente abre los sábados no necesariamente tendrá que permanecer cerrada si la institución correspondiente informó a la CNBV que operará ese día bajo las condiciones previstas por la disposición.

El 12 de diciembre aparece en la fracción VIII del artículo 1 de las disposiciones de la CNBV como uno de los días en que las entidades financieras deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué servicios bancarios seguirán disponibles el 12 de diciembre

Aunque las sucursales puedan permanecer cerradas, algunos servicios financieros no se suspenden completamente durante los días inhábiles.

El artículo 7 de las disposiciones señala que las entidades financieras pueden continuar de forma ininterrumpida con operaciones y servicios que, por sus características, no puedan suspenderse. Entre ellos menciona las transacciones con tarjetas de débito o crédito y la operación de cajeros automáticos.

Por lo tanto, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos y sus tarjetas para las operaciones que estos servicios permitan, aun cuando una sucursal no abra sus puertas.

Cuáles son los otros días inhábiles para los bancos en diciembre

El calendario de la CNBV establece dos fechas de diciembre de 2026 en las que las entidades financieras sujetas a estas disposiciones deberán cerrar y suspender operaciones:

Sábado 12 de diciembre: día establecido expresamente por la fracción VIII.

Viernes 25 de diciembre: también está contemplado en la misma fracción.

Además, todos los sábados y domingos aparecen como días de cierre en el calendario general de 2026. Las entidades que decidan operar en alguno de estos días deben cumplir con el procedimiento de aviso establecido por la CNBV.