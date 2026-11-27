La familia Black Mamba de TPS Armoring ofrece distintas versiones tácticas que se adaptan a diversas funciones militares y de seguridad.

El Salvador incorporó 20 vehículos blindados Black Mamba fabricados en México por TPS Armoring para reforzar a sus tropas desplegadas en Haití. El presidente Nayib Bukele difundió imágenes de las unidades, las cuales fueron identificadas por el analista militar mexicano Jorge Rojas.

Estos automotores mostrados por el creador del canal Armapedia pertenecen a una familia de vehículos tácticos desarrollados por una empresa mexicana especializada en blindaje, con modelos destinados al transporte de personal y tareas de seguridad. Su llegada a territorio haitiano vuelve a poner en foco la producción nacional de vehículos blindados y su proyección internacional.

¿Cómo son los vehículos Black Mamba fabricados en México?

Los Black Mamba son vehículos tácticos blindados desarrollados por TPS Armoring, una empresa mexicana dedicada a la fabricación y comercialización de automotores con protección especializada. La compañía ofrece distintas configuraciones de esta familia, entre ellas versiones destinadas al transporte de personal y operaciones de seguridad.

De acuerdo con la documentación técnica publicada por el fabricante, el Black Mamba APC es un vehículo 4x4 diseñado para trasladar efectivos en entornos que requieren protección. Su estructura está concebida para ofrecer resguardo a los ocupantes y permitir desplazamientos en distintos tipos de terreno.

El envío de 20 blindados a Haití vuelve a destacar la proyección internacional de la industria automotriz de protección fabricada en México. Fuente: Gobierno de Santiago

Las características de los vehículos blindados mexicanos que reforzaron a El Salvador

Los Black Mamba forman parte de una familia de vehículos tácticos con características que pueden variar de acuerdo con el modelo y el nivel de protección elegido. Entre sus principales atributos generales se encuentran:

Tracción 4x4 : están concebidos para desplazarse por diferentes terrenos

Carrocería blindada : ofrecen protección a los ocupantes de acuerdo con la configuración de cada unidad

Transporte de personal : cuentan con versiones destinadas al traslado de efectivos

Diseño táctico: pueden adaptarse a diferentes funciones institucionales y operativas.

Estas características están descritas en los materiales comerciales de TPS Armoring, que presenta a la familia Black Mamba como una plataforma versátil para operaciones militares y de seguridad.

¿Cuántas personas pueden transportar los Black Mamba?

La capacidad depende de la versión y de la configuración del vehículo. En la documentación comercial del Black Mamba APC, TPS Armoring describe una unidad con espacio para ocho pasajeros, además del piloto y copiloto.

Por su parte, la página del fabricante sobre el TPS APC contempla una configuración de transporte de nueve personas más el conductor. Estas diferencias responden a las variantes y equipamientos disponibles, por lo que no se puede asegurar que los 20 vehículos enviados a Haití tengan exactamente la misma distribución interior.