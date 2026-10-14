El ciclón Simón ingresará a Sinaloa durante la mañana del miércoles 14 de octubre.

El clima en México estará marcado por lluvias intensas, tormentas y fuertes ráfagas de viento desde este miércoles 14 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones de hasta 150 milímetros en zonas de Sinaloa, Nayarit y Coahuila, además de un descenso de temperatura en distintas regiones del país.

El pronóstico del clima también anticipa oleaje elevado en las costas del Pacífico y posibles tormentas eléctricas con caída de granizo. El huracán tropical Simón ingresará en Sinaloa durante la mañana del miércoles y se debilitará rápidamente. Al mismo tiempo, el frente frío número 2 será reforzado por una masa de aire polar, mientras otros sistemas favorecerán las precipitaciones en el centro, sur y sureste.

Sinaloa y Nayarit esperan lluvias intensas por el avance del ciclón Simón. SMN

¿Qué estados tendrán lluvias intensas en México?

El SMN prevé distintos niveles de precipitaciones durante el miércoles 14 de octubre. Las zonas más afectadas serán Sinaloa y Nayarit, aunque las lluvias también alcanzarán buena parte del territorio nacional.

Lluvias muy fuertes e intensas

Se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros en:

Sinaloa : centro y sur.

Nayarit: norte.

Lluvias fuertes a muy fuertes

Se pronostican precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros en:

Chihuahua : noreste y este.

Coahuila : noroeste.

Durango : norte, centro y sur.

Zacatecas : oeste y sur.

Michoacán: oeste, norte y este.

También habrá lluvias de entre 25 y 50 milímetros en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, entre otras entidades.

¿Dónde seguirá lloviendo el jueves y viernes?

Las precipitaciones continuarán durante el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, aunque cambiarán de intensidad y distribución.

El jueves, Coahuila tendrá lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el norte del estado. Chihuahua y Durango también registrarán lluvias fuertes a muy fuertes, mientras que Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la península de Yucatán tendrán precipitaciones de consideración.

Las tormentas podrían provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos. SMN

Para el viernes, el pronóstico mantiene a Coahuila entre las zonas con mayor riesgo de lluvias intensas. Los acumulados de entre 75 y 150 milímetros se esperan en el este y sureste de la entidad.

Además, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo tendrán lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros. Por su parte, la Ciudad de México tendrá intervalos de chubascos tanto el jueves como el viernes. En el Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes durante ambas jornadas.

¿Qué fenómenos meteorológicos provocarán las tormentas?

El huracán tropical Simón será uno de los principales sistemas durante el miércoles. Su ingreso sobre la parte media de Sinaloa favorecerá lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Sinaloa y Nayarit.

Por otra parte, el frente frío número 2 avanzará por el norte y noreste de México, reforzado por una masa de aire polar. Esta interacción favorecerá las lluvias y provocará un descenso de temperatura en regiones del norte, noreste, oriente y centro del país.

Los canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, y otros sistemas atmosféricos mantendrán las precipitaciones en el occidente, centro, sur y sureste.

Además, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Guerrero y Oaxaca reforzará la posibilidad de lluvias en esos estados.