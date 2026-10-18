Gráfico del Clima México para el domingo 18 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, pronostica para este domingo 18 de octubre lluvias torrenciales en regiones de Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, debido a la influencia del ciclón tropical Trudy y el frente frío número 2. Ambos sistemas provocan condiciones meteorológicas adversas, con precipitaciones intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del SMN, las lluvias más intensas alcanzan acumulados de entre 150 y 250 milímetros en las zonas afectadas, mientras que Michoacán y Chiapas registran precipitaciones muy fuertes a intensas.

CAP: gráfico de lluvias torrenciales en cuatro estados en México. Conagua

Los 3 estados más afectados

Por otro lado, el clima adverso se verá intensificado por la llegada de la masa de aire polar asociada al frente frío que mantiene un evento de Norte intenso en el golfo de México y el istmo de Tehuantepec, así como un descenso marcado de las temperaturas diurnas en varias regiones del país.

Los estados que sufrían la peor parte del mal clima son, según el informe extendido que presenta lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (mayor a 250 mm), “Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Oaxaca (noreste)”, puntualizó el reporte del SMN.

El SMN advierte por el huracán Trudy y el frente frío 2: habrá lluvias extremas

El meteorólogo Fabián Vázquez Romaña, del SMN, advirtió sobre las condiciones meteorológicas que afectan al territorio nacional por la interacción de ambos sistemas. En un anuncio difundido en redes sociales, el especialista señaló: “Estamos esperando condiciones meteorológicas adversas durante los próximos días en México”.

Según explicó Vázquez Romaña, los dos sistemas que originan el escenario de clima severo son el huracán Trudy, de categoría 2, y el frente frío número 2. La combinación de estos fenómenos favorece precipitaciones intensas en el sur y occidente del país, además de vientos fuertes y oleaje elevado en las zonas costeras.

El meteorólogo también alertó sobre la cantidad de agua que puede acumularse en algunas regiones durante el periodo de pronóstico. “Al final de los próximos tres días habrán lluvias que van a superar por mucho los 350 mm de precipitación al sur de Veracruz por efectos del huracán Trudy”, afirmó.

En este contexto, el SMN prevé que Trudy se desplace frente a las costas de Jalisco y Nayarit, mientras el frente frío 2 permanece estacionario sobre el suroeste y sur del golfo de México.

La interacción de estos sistemas mantiene el riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones y afectaciones en las zonas con mayores acumulados de precipitación.

Pueba y Veracruz afectados por las lluvias intensas. Conagua

Pronóstico de lluvias para el domingo 18 de octubre en el resto de México

Además de las regiones con precipitaciones torrenciales, el SMN pronostica lluvias de distinta intensidad en estados del norte, centro y sureste del territorio nacional. Los canales de baja presión, la entrada de humedad y la divergencia en altura favorecen chubascos y tormentas, incluido el Valle de México.

El pronóstico de precipitaciones para este domingo se distribuye de la siguiente manera:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm: Michoacán (suroeste) y Chiapas (norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm: Nayarit (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm: Baja California Sur (norte), Estado de México (oeste), Guerrero (suroeste), Puebla (sureste), Querétaro (sur), Hidalgo (este), San Luis Potosí (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Morelos.

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes y Tlaxcala.

Gráfico del Clima México para el domingo 18 de octubre. Conagua

Por otra parte, el evento de Norte mantiene condiciones de viento intenso y oleaje elevado en el litoral del golfo de México, el istmo y el golfo de Tehuantepec.

El SMN también prevé un marcado descenso de las temperaturas diurnas en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el oriente y el sureste. Hacia el martes por la noche, se espera la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país, por lo que las condiciones meteorológicas pueden continuar cambiando durante los próximos días.