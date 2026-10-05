El subgobernador de Banxico, Omar Mejía, dijo a medios de comunicación que los niveles actuales del peso mexicano no son de "alarma".

Los actuales niveles del tipo de cambio, que ubican al peso mexicano sobre los MXN$18 por dólar, son “normales” y “saludables” consideró Omar Mejía, subgobernador de Banxico. Por lo que dijo, no deben interpretarse como una señal de alarma.

“Recordemos que en México tenemos un tipo de cambio que es flexible. El tipo de cambio en una economía que es flexible funciona como un absorbedor de los choques y es una variable de ajuste”, dijo Mejía tras participar en un evento por la educación financiera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El peso mexicano cotiza por arriba de los MXN$18 por dólar, tras haber registrado mínimos rondando los MXN$16.80 por billete verde. Lo anterior ante el incremento en la tasa de interés de la Reserva Federal, mismo que acortó el diferencial de tasas entre México y EE.UU.

Peso mexicano: liquidez y presencia internacional

De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), el peso mexicano tiene una participación de 1.6% a nivel mundial, según mostró última Encuesta Trienal de bancos centrales; el análisis también mostró que la divisa también es la decimocuarta moneda de mayor operación en el mundo; y es la tercera más operada dentro de los países emergentes, solo detrás del renminbi chino y la rupia india.

En este sentido, Mejía resaltó que el peso mexicano es una de las divisas con mayor liquidez y presencia internacional, al cotizar prácticamente las 24 horas del día durante los siete días de la semana, lo que refleja, dijo, su aceptación en los mercados financieros globales.

“Es normal que existan variaciones en el tipo de cambio y también es algo saludable en un mercado financiero como es el mercado financiero mexicano”, señaló.

Agregó que los movimientos recientes del peso han sido procesados de manera ordenada por el mercado, lo que, a su juicio, muestra que las condiciones de operación de la moneda son adecuadas.

“Los mercados tienen una confianza en México, tienen una confianza en el peso”, afirmó.

Banxico mantiene foco en inflación

En el marco del timbrazo por la Educación Financiera, celebrado en el piso de remates de la BMV, el subgobernador fue cuestionado sobre el impacto de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Mejía dijo que la Junta de Gobierno de Banxico mantiene como prioridad el cumplimiento de su mandato constitucional de preservar la estabilidad de precios.

Refirió que entre las variables que la autoridad monetaria considera se encuentra el posible traspaso de los movimientos del tipo de cambio hacia los precios, así como el comportamiento de la actividad económica y las expectativas de inflación.

“Una [variable] es justamente que el tipo de cambio no tenga un traspaso hacia los precios, esto está limitado”, dijo.

Para el funcionario, estos elementos forman parte de las condiciones que Banxico evalúa para sus próximas decisiones de política monetaria, en un entorno en el que el comportamiento del peso continúa siendo uno de los factores relevantes para la inflación.