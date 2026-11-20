El arroz integral conserva el salvado y el germen, lo que explica su mayor aporte de fibra.

El arroz integral aporta más fibra que el blanco, pero la elección también depende de las necesidades de cada persona. La diferencia comienza en el procedimiento, el integral conserva partes del grano que se retiran para obtener el blanco.

Según explica la dietista Beth Czerwony en una guía de Cleveland Clinic, el integral tiene ventajas nutricionales. Sin embargo, el blanco puede ser preferible para quienes necesitan una alimentación baja en fibra o tienen el estómago sensible.

Qué diferencia al arroz blanco del integral

El grano tiene tres componentes principales como el salvado, germen y endospermo. El arroz integral conserva los tres, mientras que el procesamiento del blanco elimina el salvado y el germen y deja el centro rico en almidón.

Además de fibra, Cleveland Clinic destaca que el integral aporta más magnesio, manganeso, fósforo, niacina y vitaminas B1 y B6. Algunos arroces blancos se enriquecen para reponer parte de los nutrientes perdidos durante el procesamiento.

Cuál recomiendan elegir al comprar

Para quienes buscan sumar fibra y favorecer la saciedad, Czerwony destaca el integral. Eso no significa que el blanco deba descartarse: puede adaptarse mejor a determinadas necesidades digestivas.

La especialista también propone combinar ambas opciones para variar el menú, teniendo en cuenta que sus tiempos de cocción son diferentes.

El arroz blanco y el integral requieren distintos tiempos de cocción. Fuente: ChatGPT

Cómo se preparan y cuánto tardan en cocinarse

Para la preparación, The Nutrition Source, de Harvard recomienda seguir las instrucciones del envase, porque la cantidad de agua y el tiempo cambian según la variedad.

Como orientación general, describe una proporción de dos tazas de agua por cada taza de arroz. El procedimiento consiste en hervir el agua, incorporar el arroz, revolver y tapar la olla antes de bajar el fuego.

Los tiempos aproximados que señala son:

Arroz blanco: unos 20 minutos.

Arroz integral: entre 40 y 45 minutos.

Después, indica retirar la olla del fuego y dejarla tapada entre cinco y diez minutos. Por último, separar los granos con un tenedor.