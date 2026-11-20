La FDA aprobó Wilserdly (giredestrant), una pastilla de Genentech, del grupo Roche, que se toma junto con everolimus en adultos con cáncer de mama avanzado o metastásico positivo para receptores de estrógeno (ER+), negativo para HER2 y con mutación en el gen ESR1. La aprobación en Estados Unidos fue el 16 de noviembre de 2026.

El dato que explica su impacto viene del ensayo de fase III evERA: en pacientes con mutación ESR1, la combinación redujo 62% el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte frente a la terapia endocrina que elige el médico más everolimus.

A quiénes beneficia

No es un medicamento para todos los casos. El tumor debe ser ER+ y HER2 negativo, con una mutación ESR1 detectada con una prueba autorizada por la FDA, y la enfermedad debe ser localmente avanzada o metastásica. Además, debe haber reaparecido durante o después de una terapia endocrina adyuvante, o haber progresado tras al menos una terapia endocrina en etapa metastásica.

Roche indica que las mutaciones ESR1 pueden afectar hasta a 40% de las personas con cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos. La dosis aprobada es de 30 miligramos una vez al día.

No es un medicamento para todos los casos. El tumor debe ser ER+ y HER2 negativo, con una mutación ESR1 detectada con una prueba autorizada por la FDA, y la enfermedad debe ser localmente avanzada o metastásica.

Qué mostró el estudio

Participaron 373 adultos, 207 de ellos con mutación ESR1. En este grupo, la supervivencia libre de progresión mediana fue de 10 meses con giredestrant más everolimus, frente a 5.5 meses con la terapia endocrina elegida por el médico (exemestano, fulvestrant o tamoxifeno) más everolimus. La tasa de respuesta objetiva fue de 27% frente a 14%. Los datos de supervivencia global aún no estaban maduros.

Efectos adversos y qué sigue

Las reacciones más frecuentes, en al menos 20% de los pacientes, fueron estomatitis, erupción cutánea, fatiga, diarrea, dolor musculoesquelético, neumonitis y náuseas. La FDA incluye advertencias por bradicardia y toxicidad embriofetal.

La agencia también revisa el uso de giredestrant como tratamiento adyuvante, con decisión prevista para el 30 de noviembre de 2026. En México, la Cofepris aprobó antes otro tratamiento para el cáncer de mama avanzado: capivasertib con fulvestrant.