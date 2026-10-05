El IMSS permite obtener la Constancia de Semanas Cotizadas en línea con CURP, Número de Seguridad Social y correo electrónico.

Para realizar la consulta de la cantidad de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde internet se necesitan la CURP, el Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal.

El trámite puede hacerse mediante el sistema de Semanas Cotizadas del IMSS o a través de la aplicación IMSS Digital.

La Constancia de Semanas Cotizadas permite conocer el número de semanas reconocidas y revisar información del historial laboral, como los patrones registrados, registros patronales, entidad federativa del centro de trabajo y modificaciones salariales. También muestra las semanas descontadas por retiros parciales por desempleo o posteriormente reintegradas.

¿Cómo consultar las semanas cotizadas en el IMSS?

El trabajador puede ingresar al sistema oficial de Semanas Cotizadas del IMSS y proporcionar los datos solicitados para obtener su constancia. El Instituto también ofrece esta consulta mediante IMSS Digital.

A través de IMSS Digital se puede consultar las semanas cotizadas.

La información disponible incluye el historial correspondiente a los registros que tiene el Instituto. El IMSS señala que la constancia refleja la situación afiliatoria a la fecha en que se realiza la consulta.

¿Qué hacer si hay errores en las semanas cotizadas?

Si una persona no está de acuerdo con el número de semanas reconocidas, puede solicitar al IMSS una Constancia de Aclaración de Semanas Cotizadas. Este trámite puede realizarse por internet y el Instituto establece un plazo máximo de resolución de 30 días hábiles.

Para solicitar la aclaración se requieren CURP, NSS y correo electrónico. De manera opcional, pueden presentarse avisos afiliatorios que permitan comprobar el registro ante el IMSS.

Si el problema consiste en que un patrón nunca registró al trabajador ante el IMSS, el Instituto indica que debe presentarse una denuncia contra el patrón ante el área fiscalizadora correspondiente. También pueden denunciarse casos en los que el trabajador haya sido registrado con un salario menor al que realmente percibe.

Por otra parte, cuando el problema está relacionado con datos personales, como nombre, fecha de nacimiento, CURP, sexo o NSS, existe un trámite específico para solicitar la corrección de datos del asegurado.

Todos estos trámites ante el IMSS son gratuitos. La institución también recomienda realizarlos directamente a través de sus canales oficiales y advierte sobre los llamados gestores que cobran por efectuar trámites que pueden realizarse ante el Instituto.