Los acrocordones son pequeñas formaciones blandas de piel que suelen aparecer en el cuello, los párpados, las axilas, la ingle y otras zonas donde hay roce con la piel, la ropa o las joyas.

Los acrocordones son pequeñas formaciones blandas de piel que suelen aparecer en el cuello, los párpados, las axilas, la ingle y otras zonas donde hay roce con la piel, la ropa o las joyas. En la mayoría de los casos son benignos y no necesitan tratamiento.

Sin embargo, la Academia Estadounidense de Dermatología advierte de que tener muchos acrocordones puede ser una señal de diabetes tipo 2 y recomienda preguntar al médico si conviene hacerse una prueba para detectarla.

Cuándo pueden indicar un problema metabólico

Un acrocordón aislado no significa que haya diabetes. La relación aparece cuando son muchos, sobre todo si hay otros factores de riesgo, y se vincula con la resistencia a la insulina: las células responden peor a esta hormona y el organismo necesita producir más para mantener la glucosa en niveles normales. Con el tiempo, eso puede derivar en diabetes tipo 2.

Otra marca asociada es la acantosis nigricans, con zonas de piel más oscura, gruesa y aterciopelada en cuello, axilas o ingle. La misma entidad indica que puede ser un signo de prediabetes y aconseja hacerse la prueba.

Primer plano de pequeños acrocordones o fibromas blandos en el cuello de un hombre, fotografiado en un estudio sobre un fondo blanco. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El análisis que puede detectar si hay diabetes

El análisis de sangre más utilizado es la hemoglobina glucosilada A1c (HbA1c), que refleja el promedio de glucosa de los últimos dos o tres meses y no solo el momento de la extracción.

Según Mayo Clinic, un resultado inferior al 5.7% es saludable; entre el 5.7% y el 6.4% indica prediabetes, y un 6.5% o más en dos análisis diferentes indica diabetes. El médico puede pedir además una glucosa en ayunas. Más sobre estas pruebas en esta nota sobre el análisis de prediabetes del ISSSTE.

Cuándo consultar y por qué no quitarlos en casa

La Academia recomienda acudir a un dermatólogo si aparecen muchos acrocordones de forma repentina. También conviene consultar si una lesión sangra, duele o cambia de aspecto, porque algunas verrugas o lunares pueden parecerse a ellos.

La entidad desaconseja eliminarlos con productos caseros, que pueden provocar lesiones y cicatrices. Cuando hace falta quitarlos, el dermatólogo puede recurrir a la criocirugía, la electrodesecación o el corte con instrumental estéril.