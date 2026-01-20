El Gobierno de México puso en marcha una estrategia que promete cambiar la forma en que millones de personas acceden a la atención médica en el país. La llamada Credencial Universal de Salud nace como un documento único que permitirá a los usuarios recibir servicios en todas las instituciones públicas de salud , sin importar si están afiliados al IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

Con esta iniciativa, se busca eliminar la fragmentación del sistema sanitario y unificar la información clínica de los pacientes en una sola plataforma nacional, lo que facilitará el acceso a servicios y reducirá trámites burocráticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la credencial funcionará como una “llave maestra” para acceder a la atención médica en cualquier unidad del país. Además, anunció que a partir de abril estará disponible también en versión digital a través de una aplicación móvil.

El documento no solo servirá para identificarse, sino que también permitirá consultar la historia clínica mediante un código QR. Con ello, se generará un Expediente Médico Electrónico que podrá ser consultado desde cualquier institución pública.

Claudia Sheinbaum durante la presentación de la Credencial Universal de Salud, que funcionará como una “llave maestra” para acceder a servicios médicos en todo el país. Gobierno de México

La credencial que unifica al sistema: ¿qué significa para el paciente?

La iniciativa se presenta como una respuesta directa a un problema histórico del sistema de salud mexicano: la falta de interoperabilidad entre instituciones públicas. Hasta ahora, los usuarios que se atienden en el IMSS, el ISSSTE o en servicios del Bienestar debían presentar documentos distintos, enfrentar procesos de registro separados y, en muchos casos, repetir estudios clínicos porque la información no se compartía.

Con la Credencial Universal de Salud, el gobierno busca que cualquier ciudadano pueda ser atendido en cualquiera de las instituciones públicas sin necesidad de tramitar una nueva afiliación.

El documento se convierte en un identificador único que permitirá consultar la derechohabiencia y crear un expediente médico electrónico accesible desde cualquier unidad de salud, independientemente del lugar donde se haya atendido antes.

Además, la credencial tendrá dos formatos: impreso en plástico y digital, disponible desde una aplicación móvil a partir de abril. La intención es facilitar el acceso y promover la portabilidad de servicios, evitando duplicidades y optimizando el tiempo de atención.

Tres documentos, un trámite: así se obtiene la Credencial Universal de Salud

El proceso de obtención está diseñado para ser sencillo, pero requiere un registro presencial en los Módulos de Bienestar distribuidos en todo el país. Para obtenerla, el ciudadano debe acudir con tres documentos obligatorios en original y en buen estado:

Acta de nacimiento con CURP (en formato digital legible).

Identificación oficial vigente con fotografía y CURP

Comprobante de domicilio reciente.

El trámite incluye la captura de datos personales, fotografía y huellas dactilares, así como la firma de consentimiento para el uso de datos personales. En el caso de menores de edad, el registro debe hacerlo el padre, madre o tutor, quienes deberán completar su propio trámite antes de inscribir a sus hijos.

Calendario de registro: cuándo toca a tu apellido

La estrategia de credencialización se organizará por letra del primer apellido y se llevará a cabo en dos etapas geográficas principales. En marzo, el registro iniciará en estados como Baja California Sur y Estado de México, y posteriormente se extenderá a entidades como Ciudad de México y Veracruz, cubriendo así todo el territorio nacional.

#MañaneraPresidenta | 🪪🏥 FECHAS DEFINIDAS PARA LA SALUD UNIVERSAL



La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel (@A_MontielR ), informó las fechas del registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, que se llevará a cabo en todo el país.



Un paso más para… pic.twitter.com/ni5yXHuhQj — Juncal Solano (@juncalssolano) January 20, 2026

Según el calendario publicado por la Secretaría de Salud, la atención será en horario de 9:00 am a 17:00 pm, con fechas específicas asignadas a cada grupo de apellidos, y días de rezagados para quienes no puedan acudir en su fecha programada.