La Gobernación de Nueva York de la gobernadora, Kathy Hochul, sosteniendo el documento firmado del presupuesto estatal este jueves, en Albany.

Miles de familias de Nueva York recibirán un apoyo económico en los próximos meses. La gobernadora Kathy Hochul anunció que el estado distribuirá cerca de 2,000 millones de dólares en cheques de desgravación fiscal para propietarios de viviendas, cooperativas y condominios.

La medida beneficiará a aproximadamente 3 millones de residentes y forma parte del programa STAR, un sistema de alivio de impuestos escolares vigente desde hace años en el estado, según informó CBS News.

El anuncio llega en un contexto de aumento en los precios de alimentos, gasolina y energía, que ha afectado especialmente a adultos mayores con ingresos fijos.

“Debo asegurarme de que hacemos todo lo posible a nivel estatal para que su dinero vuelva a sus bolsillos”, afirmó Hochul.

Nueva York entregará hasta 1,500 dólares a extranjeros residentes con una sola condición. Fuente: Gobernación de Nueva York Mike Groll

¿Quiénes recibirán el beneficio y cuándo?

La mayoría de los propietarios con ingresos inferiores a 500,000 dólares recibirán cheques de entre 350 y 600 dólares. Los adultos mayores con ingresos inferiores a 110,000 dólares podrán acceder a pagos de entre 700 y 1,500 dólares.

Entre los beneficiarios figuran 572,000 familias de Long Island, 474,000 de la ciudad de Nueva York y 397,000 del valle medio del Hudson.

Según Hochul, el dinero puede usarse para:

cargar combustible

cubrir pagos del automóvil

cubrir gastos de alimentación y educación.

Los residentes de la ciudad de Nueva York comenzarán a recibir los fondos a finales de este mes, vía depósito directo o por correo. En el resto del estado, los pagos llegarán durante el verano y el otoño.

¿Aplica para residentes legales mexicanos en Nueva York?

Según el Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York, el programa STAR no exige ciudadanía estadounidense para acceder al beneficio.

Los requisitos se centran en:

ser propietario de una vivienda que constituya la residencia principal dentro del estado

cumplir con los límites de ingresos establecidos.

Esto significa que los mexicanos con residencia legal que posean una casa, cooperativa o condominio en Nueva York y cumplan esas condiciones podrían calificar para recibir el cheque, en igualdad de condiciones que el resto de los propietarios del estado.