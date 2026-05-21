El estudio se basó en una serie de distintos controles oficiales realizados sobre alimentos comercializados en supermercados y mercados de diferentes países.

Un reciente informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria encendió las alarmas sobre la presencia de pesticidas en algunas de las frutas más consumidas del mundo.

El estudio se basó en una serie de distintos controles oficiales realizados sobre alimentos comercializados en supermercados y mercados de diferentes países. Para ello, se analizaron muestras de frutas y verduras con el objetivo de detectar residuos de pesticidas utilizados durante la producción y conservación de los cultivos.

El estudio se basó en una serie de distintos controles oficiales realizados sobre alimentos comercializados en supermercados y mercados de diferentes países.

Los resultados revelaron que ciertas frutas presentan restos de múltiples pesticidas, incluso en productos consumidos diariamente por millones de personas. Aunque las autoridades aseguran que los niveles detectados se mantienen dentro de los límites legales permitidos, especialistas advierten sobre la exposición prolongada a estas sustancias, especialmente en niños y personas con mayor sensibilidad química.

Cuáles son las frutas con más residuos de pesticidas

Las uvas fueron las frutas que registraron mayor presencia de residuos químicos, seguidas por las fresas y las naranjas. En muchos casos, los análisis detectaron restos de varios pesticidas distintos en un mismo producto.

El informe explicó que las fresas suelen absorber con facilidad los tratamientos químicos debido a su superficie delicada, mientras que en las naranjas los pesticidas suelen concentrarse principalmente en la cáscara para mejorar su conservación y transporte.

Además, otras frutas de consumo habitual, como manzanas y duraznos, también presentaron rastros de sustancias químicas, aunque en niveles menores que los detectados en uvas y fresas.

Por qué preocupa la presencia de pesticidas en alimentos cotidianos

Especialistas en salud y seguridad alimentaria señalaron que la principal preocupación está relacionada con la exposición constante a pequeñas cantidades de pesticidas presentes en distintos alimentos consumidos diariamente.

Si bien los organismos reguladores consideran seguros los niveles detectados, algunos investigadores sostienen que todavía existe debate sobre el impacto acumulativo que puede generar la combinación de distintas sustancias químicas a largo plazo. La preocupación aumenta porque muchas de estas frutas forman parte de la alimentación habitual de millones de personas y son consumidas frecuentemente por niños.

Cómo reducir la exposición a pesticidas al consumir frutas