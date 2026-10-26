La cafeína puede actuar como repelente de plagas en concentraciones elevadas.

Una mezcla sencilla de café y agua puede utilizarse en el jardín para combatir uno de los problemas más habituales entre quienes tienen plantas: la presencia de babosas y caracoles.

La explicación está en la cafeína, un compuesto que puede afectar a estos animales. Su efecto no es solamente una creencia popular: distintas investigaciones estudiaron su capacidad para repelerlos y eliminarlos.

¿Para qué sirve mezclar café con agua?

El café preparado y diluido con agua puede utilizarse como una forma de controlar babosas y caracoles que se alimentan de las plantas.

La Universidad Estatal de Oregón recoge dos investigaciones realizadas sobre los efectos de la cafeína. La primera, publicada en Nature en 2002, se tituló “La cafeína como repelente para babosas y caracoles” y analizó su capacidad para alejarlos de las plantas.

Al año siguiente, los mismos investigadores publicaron en Annals of Applied Biology “La cafeína como nuevo tóxico para babosas y caracoles”. El trabajo analizó distintas concentraciones de cafeína y encontró efectos letales a concentraciones elevadas.

Según explica la Universidad Estatal de Oregón, las investigaciones mostraron que una solución de cafeína del 1% al 2% aplicada al suelo provocó que las babosas abandonaran la zona tratada y posteriormente murieran. En otro de los experimentos citados por la institución, una solución de cafeína al 2% aplicada sobre el medio de cultivo de orquídeas mató al 95% de los caracoles estudiados.

El café diluido en agua puede utilizarse para controlar la presencia de babosas y caracoles en el jardín. Shutterstock

Cómo preparar la mezcla de café y agua

La Universidad Estatal de Oregón propone distintas proporciones de café y agua según la zona del jardín donde se quiera aplicar la mezcla:

Para aplicar sobre la tierra : mezclar una parte de agua con dos partes de café fuerte ya preparado. Por ejemplo, una taza de agua y dos tazas de café.

Para aplicar sobre las hojas : diluir una parte de café en nueve partes de agua para reducir el riesgo de dañar el follaje.

Antes de utilizarla : dejar enfriar la preparación y probarla primero en unas pocas hojas si se va a aplicar directamente sobre la planta.

Dónde aplicarla: distribuir la solución sobre la tierra en las zonas donde se detecte actividad de babosas o caracoles.

Por qué la cafeína afecta a las babosas y por qué lo recomiendan

El efecto está relacionado con la acción de la cafeína sobre el sistema nervioso de estos animales. Los estudios citados analizaron tanto su comportamiento frente al compuesto como sus efectos cuando quedan expuestos a determinadas concentraciones.

El primer trabajo, publicado en Nature, encontró que distintas concentraciones de cafeína podían actuar como repelente. El segundo estudio avanzó sobre esa investigación y analizó su capacidad tóxica.

Esto explica por qué el café puede utilizarse con un objetivo muy concreto en el jardín y por qué lo recomiendan: para reducir la presencia de babosas y caracoles en las zonas donde se aplica.

Las babosas pueden convertirse en una plaga cuando dañan la vegetación de forma recurrente. Wikimedia Commons/ Maksim

Cuándo aparecen más las babosas

Las babosas suelen desarrollar mayor actividad cuando existe humedad y sombra. Por eso es habitual encontrarlas durante la noche o después de períodos de lluvia.

Durante el día pueden permanecer escondidas debajo de piedras, tablas, restos vegetales y otros elementos que mantengan el suelo húmedo y protegido.

También dejan un rastro brillante de mucosidad sobre las hojas y el suelo. Detectar estas marcas puede ayudar a localizar las zonas por las que se desplazan.

Otros métodos para combatir las babosas

Existen diferentes métodos para reducir su número y prevenir daños en las plantas, especialmente cuando aparecen de forma recurrente: