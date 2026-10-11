En México, las clases pueden suspenderse cuando un huracán, tormenta tropical u otro fenómeno meteorológico representa un riesgo para la comunidad escolar.

El avance del huracán Simón hacia las costas del occidente de México llevó a las autoridades de Jalisco a suspender las clases el lunes 12 de octubre en 22 municipios. La medida busca prevenir riesgos para estudiantes, docentes y personal educativo ante el pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que la suspensión también se aplicó este viernes 9 de octubre en municipios de las regiones Sierra Occidental, Sierra de Amula y Costa Sur. Explicó que la decisión tiene como objetivo proteger a niños, adolescentes y maestros ante la evolución del fenómeno meteorológico.

Estas medidas forman parte de las acciones de emergencia o de fuerza mayor que buscan proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante condiciones que puedan dificultar el traslado o poner en peligro su seguridad.

La medida se tomó mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia la trayectoria de Simón, que podría intensificarse durante su desplazamiento hacia las costas del Pacífico mexicano.

¿Por qué Jalisco suspende las clases el 12 de octubre?

La suspensión de actividades escolares responde a los posibles efectos del huracán Simón en el estado. Las autoridades meteorológicas pronostican lluvias muy fuertes en Jalisco y Colima, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, además de oleaje elevado en las zonas costeras.

El gobernador explicó que los pronósticos sobre la trayectoria del ciclón presentaron variaciones. Inicialmente, se contemplaba que pudiera acercarse a Puerto Vallarta; después, los modelos señalaron la zona de Manzanillo, Colima, y posteriormente volvió a considerarse un posible acercamiento a las costas de Jalisco.

Por este motivo, las autoridades mantienen el seguimiento del fenómeno y adoptan medidas preventivas para reducir los riesgos en las zonas que podrían resultar afectadas .

¿Qué otros estados están en alerta por Simón?

El SMN estableció una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. También mantiene una zona de vigilancia por tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El pronóstico contempla:

Lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en Guerrero y Michoacán

Lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en Oaxaca

Precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Jalisco y Colima

Además, se prevén olas de entre tres y cuatro metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Michoacán y Guerrero.

Michoacán también suspendió las clases

En Michoacán, las autoridades suspendieron las actividades escolares el jueves 8 y viernes 9 de octubre en siete municipios: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

Las medidas preventivas en ambos estados responden al pronóstico de lluvias y vientos asociados al huracán Simón, mientras las autoridades mantienen la vigilancia de su trayectoria y evolución.