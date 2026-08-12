Nada será igual | El Gobierno transforma 37 territorios: estos son los cambios que tendrán estas zonas en CDMX.

En esta noticia ¿Qué cambiará en los 37 Territorios de Paz e Igualdad?

La Ciudad de México puso en marcha una estrategia que busca transformar las condiciones sociales de 37 territorios distribuidos en distintas zonas de la capital. El programa, impulsado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), plantea intervenciones adaptadas a las necesidades de cada comunidad.

El objetivo no se limita a mejorar espacios públicos, sino que contempla acciones relacionadas con derechos humanos, seguridad, justicia, bienestar, empleo, educación y cultura. De acuerdo con la dependencia, cada territorio tendrá una intervención diseñada a partir de sus características y dinámicas particulares.

“Construimos Territorios de Paz e Igualdad”, señaló la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, al explicar que el trabajo busca atender las causas que se encuentran detrás de problemáticas como la violencia, la desigualdad y la exclusión.

Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad: busca reconocer y atender la diversidad de las comunidades. CDMX

¿Qué cambiará en los 37 Territorios de Paz e Igualdad?

La estrategia se implementará en 37 territorios con presencia en toda la Ciudad de México. La intervención será diferenciada, de manera que las acciones respondan a las necesidades específicas de cada comunidad. El Gobierno capitalino plantea seis líneas estratégicas para generar cambios sociales y comunitarios.

Entre las principales acciones contempladas se encuentran:

Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad: busca reconocer y atender la diversidad de las comunidades.

Entornos Seguros y Comunitarios: contempla la recuperación de los espacios públicos para fortalecer la convivencia.

Seguridad Comunitaria y Justicia para la Paz: promueve la participación ciudadana y acciones orientadas a la construcción de paz.

Bienestar e Igualdad: busca consolidar el derecho al cuidado y fortalecer las condiciones de bienestar.

Trabajo y Justicia Social: impulsa acciones relacionadas con el empleo digno.

Identidad Comunitaria, Educación y Cultura: contempla actividades educativas y culturales para fortalecer la identidad y participación de las comunidades.

Seguridad Comunitaria y Justicia para la Paz: promueve la participación ciudadana y acciones orientadas a la construcción de paz. Gobierno de Ciudad de México

La finalidad de la estrategia, de acuerdo con la información difundida por SEBIEN, es “atender las causas de la violencia, la desigualdad y la exclusión”. Para ello, las seis líneas se aplicarán de manera articulada, con una intervención que considere las condiciones particulares de cada territorio.

Así, los cambios previstos no se concentran en una sola área. La estrategia combina recuperación de espacios, participación ciudadana, acceso a actividades educativas y culturales, promoción del empleo digno y acciones vinculadas con el cuidado, la inclusión y los derechos humanos.

La dependencia destaca que se trata de un modelo adaptado a las características, necesidades y dinámicas de cada comunidad.