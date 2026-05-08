Con el objetivo de evitar abusos y garantizar que los festejos no afecten el bolsillo de las familias mexicanas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el despliegue del Programa de Verificación y Vigilancia “Día de la Madre 2026”. Este operativo nacional se llevará a cabo durante los días 8, 9 y 10 de mayo. La estrategia involucra a las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) en todo el país, cuyo personal supervisará que los establecimientos respeten la Ley Federal de Protección al Consumidor y las Normas Oficiales Mexicanas. La vigilancia se concentrará en los giros comerciales con mayor demanda durante esta festividad. Entre los establecimientos bajo la lupa se encuentran: Además de los comercios de regalos, la Profeco pondrá especial atención en estacionamientos y salones de belleza. La intención es asegurar que el aumento en la afluencia de clientes no derive en prácticas abusivas o cargos injustificados que empañen la celebración. Para evitar sanciones, los proveedores deben cumplir con lineamientos claros de transparencia. La autoridad verificará rigurosamente que los precios estén visibles, que el monto exhibido sea el total a pagar y que las promociones y descuentos se respeten tal como fueron anunciados. Asimismo, queda estrictamente prohibida la publicidad engañosa y cualquier tipo de discriminación o selección de clientela. La Profeco vigilará que los negocios no condicionen el servicio y que entreguen siempre el ticket o factura correspondiente a cada consumidor. La dependencia supervisará la correcta calibración de básculas y relojes registradores de tiempo, especialmente en estacionamientos y comercios donde el cobro dependa del peso o la duración del servicio. La Profeco advirtió que, en caso de detectar irregularidades o prácticas que afecten a los consumidores, tiene la facultad de aplicar medidas precautorias, como la suspensión parcial de la comercialización de productos o servicios. Para orientar a la población, se colocarán módulos de atención y decálogos informativos en zonas de alta afluencia comercial.