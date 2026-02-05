El avance del frente frío número 33 provocó un descenso significativo de temperaturas en distintas regiones del país y obligó a las autoridades educativas a tomar medidas preventivas. Ante el riesgo por heladas, frío extremo y posibles nevadas, se confirmó la suspensión de actividades escolares presenciales en zonas específicas durante una fecha puntual de febrero. De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones más severas se concentraron en regiones montañosas, donde el termómetro descendió de forma marcada y encendió la alerta. En estos puntos se pronosticaron temperaturas gélidas y caída de nieve entre la noche del miércoles 4 y la mañana del jueves 5 de febrero, lo que elevó el nivel de alerta. La Secretaría de Educación Pública (SEP) avaló la suspensión de clases presenciales como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal escolar. La decisión no aplicó a todo el país, sino únicamente a zonas donde el impacto del frío representaba un riesgo real para la comunidad educativa. La suspensión de clases por bajas temperaturas se implementó debido a los efectos del frente frío número 33, el cual generó condiciones climáticas extremas en distintas regiones. Las autoridades educativas determinaron que las clases presenciales se suspendieran el jueves 5 de febrero en zonas vulnerables, reemplazándolas por modalidad a distancia. El SMN explicó que las áreas más afectadas fueron regiones altas del centro-oriente del país, donde el descenso térmico, el hielo y la posible nieve incrementaron el peligro. La medida tuvo como prioridad salvaguardar la integridad física de toda la comunidad escolar ante el clima adverso. La suspensión de clases presenciales se aplicó en los 64 municipios de las sierras Norte y Nororiental del estado de Puebla, donde el frío extremo impactó con mayor intensidad. Las autoridades indicaron que la medida fue preventiva y limitada inicialmente al jueves 5 de febrero. Protección Civil y autoridades educativas recomendaron seguir atentos a los comunicados oficiales, ya que la continuidad de la suspensión dependería del comportamiento del frente frío número 33 y de la persistencia de las bajas temperaturas. En este contexto, no se descarta que en los próximos días se proceda de la misma manera, con suspensión de clases presenciales para los alumnos que residan en los estados afectados. Se aconseja tomar nota y estar atentos a los comunicados que emitan los organismos gubernamentales.