Con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución, la Red de Movilidad Integrada ajustará sus horarios de operación este lunes 2 de febrero en la Ciudad de México.

Este lunes 2 de febrero, el transporte público de la Ciudad de México operará con horarios especiales. El ajuste se realiza con motivo del 5 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de la Constitución Mexicana.

Las autoridades capitalinas pidieron a los usuarios tomar previsiones para sus traslados y consultar los cambios con anticipación. La medida aplica a los sistemas de la Red de Movilidad Integrada.

Horarios especiales del transporte público en CDMX este 2 de febrero

La medida busca ordenar la operación del sistema durante la jornada previa al feriado. Por ello, los servicios funcionarán con esquemas distintos a los de un día laboral regular.

Con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución, la Red de Movilidad Integrada ajustará sus horarios de operación este lunes 2 de febrero en la Ciudad de México.

Las autoridades recomendaron considerar estos cambios al planear traslados, especialmente en horarios tempranos o nocturnos:

Metro CDMX: de 7:00 a 00:00 horas.

Metrobús: de 5:00 a 00:00 horas.

RTP (Red de Transporte de Pasajeros): de 7:00 a 00:00 horas.

Trolebús (líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9): de 6:00 a 23:30 horas.

Trolebús elevado (líneas 10, 11 y 13): de 5:00 a 00:00 horas.

Trolebús Línea 12 (Aztecas): de 5:30 a 23:30 horas.

Tren Ligero: de 7:00 a 23:30 horas.

Servicio de apoyo RTP Tren Ligero: de 7:00 a 23:30 horas.

Cablebús: de 7:00 a 23:00 horas.

Ecobici: de 5:00 a 00:30 horas.

Biciestacionamientos: de 7:00 a 00:00 horas.

Qué recomienda el Gobierno de CDMX a los usuarios

Las autoridades de la CDMX pidieron a la población tomar en cuenta los ajustes de horario para evitar contratiempos, salir con anticipación y verificar los horarios antes de viajar.

El Gobierno capitalino reiteró que los cambios forman parte de la Red de Movilidad Integrada y recomendó mantenerse informados a través de los canales oficiales.