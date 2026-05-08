Lo que inició como la gran promesa de Apple Intelligence ha derivado en un millonario compromiso financiero para la empresa fundad por Steve Jobs. La compañía aceptó un acuerdo de 250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos que la acusa de promocionar funciones de inteligencia artificial en el iPhone 16 que no estaban disponibles al momento de su lanzamiento. Los demandantes sostienen que la publicidad de la empresa fue engañosa, al sugerir que una Siri avanzada y herramientas de procesamiento de contexto estarían listas de inmediato. Este acuerdo, aunque no implica una admisión de culpabilidad por parte de Apple, abre la puerta a compensaciones económicas para millones de usuarios que adquirieron dispositivos bajo estas expectativas. El conflicto legal se centra en los dispositivos comercializados entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025. Según los documentos judiciales, el acuerdo abarca a aproximadamente 37 millones de dispositivos vendidos en territorio estadounidense durante ese periodo. Los modelos de iPhone incluidos en la compensación son: Se estima que los usuarios elegibles podrían recibir un pago mínimo de 25 dólares por dispositivo. No obstante, esta cifra podría elevarse hasta los 95 dólares dependiendo del volumen total de reclamaciones aprobadas y la disponibilidad de los fondos tras el visto bueno final de un juez federal. La demanda presentada en California argumenta que la campaña publicitaria de Apple influyó directamente en la decisión de compra de los consumidores. Al presentar el iPhone 16, la marca destacó una experiencia de usuario revolucionaria gracias a la IA, capaz de realizar tareas complejas y entender el lenguaje natural con precisión. Sin embargo, muchas de estas funciones tardaron meses en llegar o se implementaron de forma fragmentada, lo que generó frustración entre los propietarios. El acuerdo busca resarcir el valor percibido que los clientes pagaron por una tecnología que, en la práctica, todavía no existía en el momento de la transacción. Aunque el proceso de pago no ha comenzado formalmente, se espera que la Corte habilite próximamente un sitio web oficial para la gestión de reclamos. Los usuarios deberán verificar la elegibilidad de su equipo ingresando datos específicos como el número de serie del iPhone y comprobantes de compra legítimos. Una vez que el juez otorgue la autorización oficial, los beneficiarios recibirán notificaciones vía correo electrónico o deberán completar un formulario en línea antes de una fecha límite. Los métodos de pago habituales en estos casos incluyen transferencias bancarias, cheques o depósitos a través de plataformas como PayPal.