Febrero avanza y con él un trámite que define el futuro escolar de miles de niñas y niños en la Ciudad de México (CDMX). Las autoridades educativas confirmaron que el proceso sigue activo y que aún hay fechas clave que madres y padres no deberían pasar por alto si buscan asegurar un lugar en escuelas públicas. El aviso no es menor ya que una fecha mal calculada puede generar demoras y temor a perder la vacante. Por eso, desde el ámbito educativo se insiste en revisar con atención el calendario y preparar con tiempo la documentación necesaria. Aunque el trámite es en línea y está abierto durante varias semanas, existe un orden específico que conviene respetar. Entender cómo funciona el registro y qué pasa si no se cumple el día asignado es fundamental para evitar contratiempos en el ciclo escolar 2026-2027. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el proceso de preinscripción escolar 2026-2027 está dirigido a madres, padres y tutores con hijas o hijos que ingresarán por primera vez a ciertos niveles educativos en escuelas públicas de la CDMX. Deben realizar el trámite quienes tengan estudiantes que ingresen a: La preinscripción se realiza exclusivamente en línea a través del sitio oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM). Las autoridades remarcan que el registro es obligatorio para participar en la asignación de escuelas para el próximo ciclo lectivo. El calendario de preinscripción SEP 2026 se organiza según la letra inicial del primer apellido del estudiante. El periodo de inscripción dio inicio el pasado 13 de enero y culminará el 27 de febrero de 2026, siendo el corriente mes el que concentra varias de las fechas más consultadas. Durante febrero, el registro queda distribuido de la siguiente manera: Desde la SEP aclararon que, si no se realiza la preinscripción en la fecha sugerida por apellido, el trámite puede completarse cualquier otro día dentro del periodo oficial, sin perder el derecho al registro. En caso de no haber podido inscribirse en ninguna fecha, se habilitará una convocatoria extemporánea, sujeta a disponibilidad de lugares, con excepción de los Centros de Atención Múltiple (CAM). Para mayor información, se aconseja estar atentos a los canales oficiales de comunicación de la SEP.