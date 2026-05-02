Esta semana, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio una excelente noticia para todos los estudiantes mexicanos de las escuelas en el país. En un reciente reporte en la Mañanera del Pueblo, el secretario destacó que la educación fue destacada como el eje central de las acciones del Gobierno de México en favor de la niñez, con la distribución de más de 155 millones de Libros de Texto Gratuitos en todo el país. Esta iniciativa busca garantizar que ningún estudiante se quede sin materiales para su aprendizaje, reforzando el acceso equitativo a la educación básica. A la par, el programa La Escuela es Nuestra avanza con la rehabilitación de miles de planteles educativos, con el objetivo de ofrecer espacios dignos y adecuados. Tan solo este año, más de 137 mil escuelas serán intervenidas, beneficiando a millones de niñas y niños en todo el territorio nacional. En el marco del Día de la Niña y el Niño, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, informó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema educativo. La entrega de libros de texto gratuitos se mantiene como un pilar fundamental, retomando el principio de que ningún estudiante debe quedarse sin estudiar por falta de materiales. También, destacó que el mejoramiento de infraestructura escolar permitirá que las y los alumnos cuenten con entornos más seguros y adecuados. Estas acciones se realizan de forma periódica: preescolares se atienden cada año, mientras que primarias y secundarias reciben mantenimiento cada dos años. De acuerdo con el Boletín 155 de la SEP, el Gobierno de México impulsa diversos programas que benefician a 20.2 millones de niñas y niños de educación básica en más de 203 mil escuelas públicas. Estas acciones incluyen becas, atención médica, entrega de materiales y promoción del deporte. Uno de los apoyos destacados es la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina”, que llegará a 9.9 millones de estudiantes de primaria, sumándose a los 5.3 millones de secundaria que ya la reciben. Con ello, el 99% del alumnado cuenta con respaldo económico para continuar sus estudios. El fortalecimiento educativo también incluye la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, que ha permitido atender a más de 10.4 millones de estudiantes en temas de salud dental, visual y nutricional. Asimismo, millones han recibido atención médica y lentes gratuitos para mejorar su desempeño escolar. En el ámbito deportivo, el Mundialito Escolar de Fútbol 2026 ha involucrado a más de 610 mil niñas y niños de todo el país, fomentando la actividad física y la convivencia. Estas acciones reflejan una política integral que busca no solo mejorar el aprendizaje, sino también el bienestar general de la niñez mexicana.