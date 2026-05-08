Durante el cierre de mercados de este viernes, 8 de mayo de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.26, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.06% en comparación con su precio en la sesión de apertura. En la última semana, el Euro cayó un -1.08% y en el último año acumula un descenso del -7.27%, indicando una tendencia bajista sostenida. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro mostró un comportamiento mixto: cinco subidas y cinco caídas, sin días planos; hubo un tramo alcista de tres jornadas a mitad del periodo y una racha bajista de tres al final, por lo que el nivel actual sería similar al inicial pese a una presión vendedora reciente. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.75%, es menor que la volatilidad anual del 7.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor respecto a otras monedas. Este crecimiento se refleja en la confianza de los inversores y en el desempeño de la economía de la zona euro. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden influir en esta tendencia y factores externos podrían cambiar la dirección del Euro en los próximos días. La estabilidad en la cotización podría ser fundamental para mantener la confianza del mercado a corto plazo. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.