Durante el cierre de mercados de este viernes, 8 de mayo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.19, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.71% en comparación con su precio en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.31 pesos y un mínimo de 17.3 pesos. En el mercado del Dólar, la cotización bajó -1.54% en la última semana y -9.98% en el último año, mostrando una tendencia descendente. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar mostró volatilidad con predominio de caídas sobre alzas, sin jornadas planas y cerrando a la baja. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 7.27%, es menor que la volatilidad anual de 8.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores. En los días pasados, la moneda había estado bajo presión, pero la reciente alza sugiere un cambio en el comportamiento del mercado. Los inversores parecen tener más confianza en el Dólar en este momento. Esta tendencia podría reflejar un fortalecimiento de la economía o cambios en la demanda internacional por la moneda estadounidense. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.