Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 5 de febrero, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales. 1919: Nace en Chios (Grecia) Andreas Papandreu, fundador del Movimiento Socialista Panhelénico que se opondrá a la dictadura. Será primer ministro griego durante dos mandatos. (Hace 107 años) 1914: En Saint Louis (Missouri, EE.UU.) nace el escritor estadounidense William Seward Burroughs renovador del lenguaje narrativo que será junto a los también escritores Allen Ginsberg y Jack Kerouac fundador del movimiento literario conocido como "Beat Generation". Entre sus maravillosas novelas y ensayos de sátira social cabrán destacar "Yonqui" de 1953, "Los chicos salvajes" de 1971 y "Queer" de 1985. "El almuerzo desnudo", publicada en 1959 estará basada en sus experiencias con las drogas y será considerada su obra clave. (Hace 112 años) 1840: Nace en North Ayrshire (Escocia, Reino Unido), John Boyd Dunlop, veterinario escocés que en 1888 desarrollará el primer neumático con cámara de aire. Un año más tarde fundará la compañía Dunlop Pneumatic Tyre Company. (Hace 186 años) 1993: En Nueva York (EE.UU.), muere el director de cine estadounidense Joseph L. Mankiewicz. Con "Eva al desnudo", de 1950, ganó 6 Óscars. (Hace 33 años) 1967: Fallece en Santiago de Chile, Violeta Parra, mujer polifacética ya que fue cantante, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, la más importante folclorista de su país y fundadora de la música popular chilena, autora, entre otras muchas canciones, de "Gracias a la vida". (Hace 59 años) 1881: Muere en Londres (Reino Unido) Thomas Carlyle, historiador, crítico social y ensayista británico. Su trabajo histórico más conocido tal vez sea "La Revolución francesa", de 1837. Caben destacar, asimismo, las biografías de "Cromwell" de 1845 y la de "Federico el Grande" de 1865. (Hace 145 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Andreas Papandreu en 1919, ya que fue el fundador del Movimiento Socialista Panhelénico y se opuso a la dictadura en Grecia, además de servir como primer ministro en dos mandatos, influyendo significativamente en la política griega.