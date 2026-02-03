En esta noticia Más barata la electricidad que la gasolina

Fazt, una empresa que tiene menos de un año de existencia promete instalar 1,000 estaciones de carga con cargadores de alta velocidad para autos eléctricos al cierre de esta década.

Los cargadores nivel 3, es decir de alta velocidad, permiten que un auto como el Dolphin, de BYD, que tiene una batería con una capacidad de 60.4 kilowatts/hora, complete una carga de cero a 100% en menos de una hora.

Rafael Lara, encargado de Operaciones de Fazt. Mario Alavez

Una de las principales preocupaciones de los automovilistas que valoran adquirir un auto es la autonomía de un vehículo y las zonas donde puede recargar, de acuerdo con la Electromovility Asociation (EMA).

Este modelo de BYD ofrece una autonomía de hasta 427 kilómetros, lo que resulta suficiente para ir del Centro Histórico de la Ciudad de México, hasta Taxco, Guerrero y regresar con una sola carga al 100%.

Además, la ambición de Fazt, de acuerdo con Rafael Lara, encargado del Área de Operaciones de la empresa, es democratizar el acceso a las estaciones de carga.

La compañía fue fundada en abril del año pasado, año en el que logró establecer 11 estaciones de carga, pero en 2026 planea instalar más de 100 y llegar a 1,000 estaciones de carga para autos eléctricos al cierre de 2030, dijo el directivo en entrevista con El Cronista.

3alexd

Para el cierre de este año, la empresa espera contar con 120 estaciones de carga totales y para el primer trimestre de 2026, la empresa ya tiene aseguradas más de 30 estaciones.

El despliegue acelerado de la infraestructura de carga de Fazt se debe a una alianza que establecieron con la cadena de autoservicio, Soriana, misma que otorgará espacios en sus estacionamientos para la instalación de los puntos de carga para autos eléctricos.

“Vamos a estar ubicados principalmente en los estacionamientos del Soriana a nivel nacional. Nuestra máxima meta es que para el 2030 vamos a tener más de 1000 estaciones de carga”, aseguró.

Más barata la electricidad que la gasolina

Un auto promedio en México tiene una capacidad de 40 litros de gasolina, que ofrece un rendimiento de aproximadamente 640 kilómetros. Al considerar un precio promedio en México de MXN $24 pesos por litro de gasolina Magna, cada tanque lleno cuesta MXN $960.

Mientras tanto, una carga para un auto compacto de cero a 100% de electricidad, tiene un costo promedio de MXN $250 para un BYD Dolphin, mientras que para un Tesla es de MXN $370 pesos, de acuerdo con datos de Fazt.

Al considerar que un Dolphin Mini requiere aproximadamente para equiparar el rendimiento de un tanque de gasolina, el costo estimado sería de MXN $500, un ahorro de 48%.

“Uno de nuestros propósitos es que nuestras estaciones estén ubicadas en puntos estratégicos y en puntos cercanos a la gente, para que tengan la confianza de adquirir un vehículo eléctrico y que van a llegar a cargar a un lugar donde siempre va a estar operativo, donde va a ser seguro, donde van a poder cargar de manera fácil”, aseguró Rafael Lara.

El directivo añadió que las estaciones de carga de Fazt están disponibles 24/7 para que los usuarios sepan que pueden cargar en cualquier momento.