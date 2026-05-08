Durante el cierre de mercados de este viernes, 8 de mayo de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.57, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.63% en comparación con su costo en la sesión de apertura. El Dólar canadiense muestra una tendencia bajista en el mercado: en la última semana retrocedió -2.15% y en el último año acumula una caída de -7.62%. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró un sesgo bajista: 4 avances y 6 retrocesos, con breves repuntes al inicio y a mitad del período, pero cerró con tres caídas seguidas que acentuaron el descenso general. La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense fue del 6.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 8.06%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Este cambio ha llevado a que su valor se mantenga al alza, lo que beneficia a quienes realizan transacciones en esta moneda. A medida que el Dólar canadiense continúa fortaleciéndose, es posible que veamos un impacto positivo en la economía local, facilitando importaciones y estimulando el gasto en bienes y servicios. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.