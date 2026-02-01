El Servicio Militar Nacional vuelve a quedar en el centro de las consultas de miles de jóvenes en México. Cada inicio de año, el trámite de la cartilla militar genera dudas, expectativas y cierta confusión, especialmente entre quienes alcanzan la mayoría de edad o no iniciaron el proceso en tiempo y forma.

Aunque el procedimiento ya no se desarrolla como décadas atrás, todavía existen interrogantes sobre si el Servicio Militar es obligatorio , qué personas deben cumplirlo y cuáles son las fechas clave para no quedar fuera del registro oficial. La información, sin embargo, ya está definida por las autoridades.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló cómo será el Servicio Militar Nacional en 2026, qué cartilla deberán tramitar los mexicanos y cuáles son los requisitos formales para iniciar el proceso, despejando versiones erróneas que suelen circular cada año.

El Servicio Militar es obligatorio en todo el territorio azteca para los mayores de 18 años. (Foto: Archivo)

Servicio Militar Obligatorio en México: qué establece la Sedena

El Servicio Militar Obligatorio en México continúa vigente y así lo confirmó la Sedena con base en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La normativa establece que el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para los mexicanos por nacimiento o naturalización.

De acuerdo con la autoridad militar, los ciudadanos deben cumplir el Servicio Militar en el Ejército o la Armada, conforme a sus capacidades y aptitudes. El cumplimiento puede realizarse en la modalidad de “encuadrados” o “a disponibilidad”, dependiendo del resultado del sorteo.

La obligación comienza a los 18 años, edad en la que los jóvenes deben alistarse y participar en el sorteo correspondiente. No obstante, la Sedena precisa que las personas de hasta 39 años también están obligadas a cumplir el Servicio Militar Nacional si no lo realizaron previamente.

Comenzó el servicio militar obligatorio: convocan a los nacidos en 2008. (Foto: Archivo). Sedena

Cartilla del Servicio Militar: duración, fechas y requisitos

El Servicio Militar Nacional 2026 tiene una duración de 13 sesiones sabatinas , con un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas . El adiestramiento se organiza en dos escalones a lo largo del año:

Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026 .

Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

Las inscripciones para tramitar la cartilla militar se realizarán los sábados y domingos de enero y durante los dos primeros fines de semana de febrero de 2026. La liberación de la cartilla está prevista para diciembre del corriente año, según la programación de cada Junta Municipal o Alcaldía.

Entre los requisitos para obtener la cartilla del Servicio Militar se encuentran el acta de nacimiento certificada, comprobante de domicilio, constancia del grado máximo de estudios, CURP y cuatro fotografías recientes con características específicas establecidas por la Sedena.

La autoridad también aclara que existen excepciones al Servicio Militar Obligatorio, como incapacidad física o mental, ser mayor de 40 años con cartilla liberada, ministros de culto religioso, doble nacionalidad, entre otros casos previstos en la normativa vigente.