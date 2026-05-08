Tiendas 3B arrancó 2026 acelerando su expansión, pero detrás de sus cifras récord apareció otro mensaje menos esperado: la cadena mexicana de hard discount quiere convertirse en una empresa cada vez más tecnológica y apoyada en inteligencia artificial para sostener su crecimiento. Durante su conferencia trimestral con analistas, la compañía reportó un aumento de 33% anual en ingresos, hasta MXN $23,000 millones, mientras sus ventas mismas tiendas crecieron 16%. Además, abrió 123 tiendas netas en el trimestre y alcanzó 3,469 unidades en operación. Pero uno de los puntos que más llamó la atención fue el énfasis del director general y fundador, Anthony Hatoum, en el papel que tendrá la tecnología dentro de la operación. “A veces bromeo internamente diciendo que somos una empresa de tecnología que vende abarrotes”, dijo el ejecutivo, al explicar que una parte importante de las inversiones corporativas está enfocada en fortalecer el área de TI y en incorporar herramientas de inteligencia artificial. Hatoum aseguró que la IA “ya está empezando a echar raíces” dentro de 3B y que la empresa ya observa mejoras en eficiencia y ahorro de tiempo “a lo largo de toda la organización”. El comentario surge mientras muchas cadenas minoristas en México buscan automatizar procesos ante mayores costos laborales y la futura reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Sobre ese tema, el director financiero Eduardo Pizzuto afirmó que la compañía ya realiza pruebas internas para adaptarse y minimizó el posible impacto. “Cuando ocurra, ocurrirá. No es una gran preocupación para nosotros”, dijo el directivo, quien agregó que Tiendas 3B ha logrado compensar los aumentos salariales mediante eficiencias operativas. La empresa también reveló que sus pruebas en nuevas categorías de productos frescos, como frutas y verduras, están dando resultados positivos y elevando el ticket promedio en tiendas piloto. Además, destacó el crecimiento de sus líneas de productos temporales y rotativos, que incluyen desde bicicletas hasta electrodomésticos y ropa. “No se sorprendan si esta categoría sigue evolucionando y gana más participación dentro de las ventas de 3B”, dijo Hatoum. La cadena, considerada una de las retailers de mayor crecimiento en América Latina, también señaló que mantiene un proyecto de renovación tecnológica y despliegue gradual de un nuevo ERP, cuya implementación tomará alrededor de tres años. Pese al entorno competitivo y la presión de costos en México, la empresa aseguró que sigue observando un desempeño consistente en todas las regiones del país y que su expansión continúa financiándose con flujo propio. Airbnb apuesta a que el Mundial de Futbol de 2026 será el mayor “boom” turístico en la historia de la plataforma. La compañía aseguró que la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá ya perfila convertirse en el evento con más hospedajes reservados en toda su trayectoria, incluso por encima de los Juegos Olímpicos de París 2024. En un reporte difundido por la empresa, Airbnb señaló que millones de aficionados siguen buscando alojamiento a pocas semanas del arranque del torneo y que ciudades como Ciudad de México, Miami y Filadelfia registran algunos de los mayores incrementos de reservas de último minuto. La plataforma añadió que más de 100,000 propiedades fueron dadas de alta por primera vez en ciudades sede desde octubre de 2025. La empresa también afirmó que cerca de uno de cada seis usuarios que reservaron durante el Mundial utilizarán Airbnb por primera vez, una señal de que el torneo está atrayendo nuevos consumidores hacia el negocio de renta temporal. Para México, el fenómeno podría traducirse en una derrama importante en hospedaje alternativo. Airbnb destacó zonas como Nápoles, en Ciudad de México, el Centro de Guadalajara y Distrito Jardín, en Monterrey, entre las áreas con mayor disponibilidad de alojamientos relativamente accesibles para los aficionados internacionales. El movimiento coincide con proyecciones de firmas como Deloitte y AirDNA, que anticipan un fuerte incremento en la demanda de alojamientos de corta estancia durante junio y julio de 2026. Datos de AirDNA muestran que algunas ciudades sede en Norteamérica ya registran aumentos de hasta 58% en reservaciones frente al año anterior. Además del hospedaje, Airbnb busca capitalizar el torneo con experiencias exclusivas para aficionados, desde convivencias con exfutbolistas hasta accesos VIP y actividades en estadios mundialistas. La compañía mantiene una alianza comercial con FIFA y destinó un programa especial de inversión para ciudades anfitrionas rumbo al torneo. Sin embargo, no todo es optimismo. Medios estadounidenses han reportado preocupaciones en la industria hotelera por una menor llegada de turistas internacionales debido a factores como costos de viaje, visas y tensiones migratorias en Estados Unidos. Aunque Citigroup decidió salir de la banca de consumo en México con la venta de Banamex, el gigante financiero estadounidense dejó claro que no piensa abandonar a las grandes fortunas mexicanas. Al contrario: quiere profundizar su relación con ellas. Andrew Sieg, responsable de Global de Wealth en Citi, afirmó que el banco trabaja actualmente con “casi tres cuartas partes de los multimillonarios de México”, en una señal de que el país sigue siendo estratégico para el negocio internacional de gestión patrimonial del grupo. “Recientemente pasé unos días en Ciudad de México. Es un país donde trabajamos con cerca de tres cuartas partes de los multimillonarios de la nación”, dijo el ejecutivo durante una presentación ante inversionistas. Esto viene a cuento porque Citi se encuentra en la fase final de separación de Banamex, la histórica institución financiera mexicana que decidió vender como parte de la reestructura global impulsada por Jane Fraser. La operación marcó el fin de más de dos décadas de presencia masiva de Citi en la banca minorista mexicana. Sin embargo, las declaraciones de Sieg muestran que la apuesta del banco cambió de dirección, no de país. Según el directivo, las familias mexicanas de ultra alto patrimonio valoran particularmente la capacidad de Citi para operar estructuras internacionales complejas, acceder a mercados globales y coordinar soluciones entre negocios, inversiones y patrimonio familiar. “Para clientes así, nuestro banco privado no es simplemente una buena opción; muchas veces somos el único banco capaz de ofrecer cobertura global integral”, sostuvo. A nivel global, Citi estima que la riqueza transfronteriza de ultra alto patrimonio crecerá 62% hacia 2030, equivalente a unos 6 billones de dólares adicionales. El banco considera que ese fenómeno representa un cambio estructural en la forma en que las grandes fortunas administran su dinero, con familias distribuidas entre varios países, inversiones globales y necesidades fiscales y patrimoniales cada vez más sofisticadas. El ejecutivo incluso describió el perfil típico del cliente del Citi Private Bank: familias con fortunas superiores a 400 millones de dólares, hijos viviendo en distintos países y activos repartidos entre múltiples jurisdicciones. En otras palabras, Citi dejó Banamex, pero no dejó México. Solo cambió de ventanilla: menos sucursales, más family offices; menos banca masiva, más multimillonarios.