La demanda de oficinas corporativas premium en la Ciudad de México aceleró la reducción de espacios disponibles en corredores clave como Reforma, Polanco y Lomas-Palmas, donde las empresas privilegiaron ubicación y calidad, de acuerdo con Lyman Daniels, presidente de CBRE México. El directivo explicó que el mercado inmobiliario corporativo capitalino entró en una nueva etapa de consolidación estratégica, luego de varios años de ajustes y recuperación tras la pandemia. Al cierre del primer trimestre de 2026, el inventario de oficinas clase A/A+ alcanzó 7.4 millones de metros cuadrados, aunque la dinámica de ocupación comenzó a concentrarse en el llamado Distrito Central de Negocios (CBD), integrado por Reforma, Polanco y Lomas-Palmas. Durante 2025, estos tres corredores representaron el 41% del inventario total de oficinas de la Ciudad de México, pero captaron el 50% de la demanda. Esto provocó que la vacancia dentro del CBD descendiera a 11.15% , por debajo del promedio general de la capital, que se ubicó en 17.18% . “El apetito por el CBD es insaciable, pero la oferta es finita”, señaló Daniels. Dentro de los corredores corporativos, Reforma registró la vacancia más baja, con 10.19% y rentas promedio de u$s 27.46 por metro cuadrado. Polanco presentó una disponibilidad de 11.50% , con precios de u$s 27 por metro cuadrado, mientras que Lomas-Palmas reportó una vacancia de 11.52 % y las rentas más elevadas, de u$s 28.51 por metro cuadrado. El aumento en la demanda comenzó a reducir la disponibilidad de oficinas de gran tamaño. Según CBRE México, el corredor Lomas-Palmas ya no cuenta con espacios contiguos superiores a 4,000 metros cuadrados, lo que complica la expansión de grandes corporativos que buscan mantener operaciones centralizadas. Las proyecciones de la firma apuntaron a que la presión continuará durante los próximos años. Para 2026, se estimó una absorción de 144,435 metros cuadrados, mientras que la vacancia en edificios clase A/A+ dentro del CBD podría descender hasta 4.78% en 2028, su nivel histórico más bajo. A pesar del crecimiento en la demanda, la incorporación de nuevos proyectos avanzó lentamente. Durante el primer trimestre de 2026 únicamente se sumaron 33,000 metros cuadrados de nueva oferta en toda la Ciudad de México y el CBD no recibió espacios adicionales. Además, el 80% de los desarrollos actualmente en construcción comenzaron antes de la pandemia y sólo tres proyectos iniciaron obras en la etapa posterior a la crisis sanitaria. Actualmente existen 351,000 metros cuadrados en construcción, una cifra que, según CBRE México, podría resultar insuficiente para equilibrar la escasez prevista en el corto plazo. La falta de disponibilidad en los corredores premium ya comenzó a modificar las estrategias de búsqueda de oficinas. Daniels indicó que algunas compañías podrían optar por edificios clase B dentro del mismo CBD, siempre que ofrezcan remodelaciones y adecuaciones competitivas. Otra alternativa será explorar corredores suburbanos con mayor vacancia, como Santa Fe, que registró una disponibilidad de 27.64% o Insurgentes, con 13.95%. El presidente de CBRE México afirmó que las empresas que busquen crecer en la capital deberán actuar con mayor rapidez para asegurar espacios, ante un mercado donde la disponibilidad comenzará a convertirse en uno de los activos más disputados.