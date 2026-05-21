Unos 100 millones de celulares se quedarán sin servicio el próximo 30 de junio.

México avanza en el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, un padrón impulsado por el gobierno federal que exige a todas las personas con una línea activa vincular su número a sus datos de identidad.

Al 13 de mayo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reportó 48 millones de líneas registradas. Aunque el ritmo se aceleró de 325 mil a 750 mil líneas diarias, las proyecciones indican que al cierre del plazo apenas se alcanzarían 84 millones de líneas en el padrón.

Al cierre del plazo el 30 de junio dejaría aproximadamente 60 millones de líneas sin registrar, con riesgo de restricciones o desconexión del servicio.

El Gobierno confirma que no habrá prórroga para completar el registro

Norma Solano, comisionada presidenta de la CRT, descartó la posibilidad de extender el plazo pese al volumen pendiente que supera los 90 millones de líneas.

Confirman apagón de celulares a partir del 30 de junio de quienes no registren su línea con la CURP. Grok

“Una prórroga no se analiza, lo único que tenemos ahorita es la fecha límite del 30 de junio”, afirmó. Para acelerar el proceso, la CRT estableció alianzas con gobiernos estatales, cámaras empresariales como la ABM y la ANTAD, y otros organismos privados para ampliar los canales de difusión.

Los datos no irán al gobierno, sino a las empresas

Gabriel Székely, director general de Anatel, subrayó que el cumplimiento es responsabilidad de los ciudadanos, ya que la ley obliga a realizar el registro.

Usuarios de celulares deberán completar el registro obligatorio para no perder el servicio. Gemini AI

Además, aclaró un punto que genera desconfianza: el gobierno de México no tendrá acceso a los datos de los usuarios, sino que serán las propias compañías de telefonía móvil quienes los resguarden.

Las empresas ya intensificaron campañas de SMS, notificaciones en aplicaciones y llamadas automatizadas para incentivar a sus clientes a completar el trámite antes del vencimiento.

Cómo completar el registro para no quedarte sin servicio de celular

El trámite puede hacerse de dos formas:

De manera presencial, acudiendo a un centro de atención del operador con identificación oficial vigente con fotografía, donde se recibirá asesoría para completar el procedimiento.

También puede realizarse en línea. En este caso, el proveedor del servicio envía un mensaje al celular con un enlace a la plataforma desde la que se puede hacer el alta directamente.

En ambos casos, solo se necesita:

el nombre

el número de teléfono

la CURP del titular.

No se almacena la foto ni la imagen de la identificación. Al concluir el trámite, se emite un folio de alta con la fecha y hora en que se realizó la vinculación.