Gracias a este acuerdo, ambas instituciones podrán compartir información en tiempo real para corroborar que la CURP de cada ciudadano sea válida y esté certificada por el RENAPO.

Los automovilistas del Estado de México deberán tomar en cuenta un nuevo requisito para realizar el trámite de la licencia de conducir. Las autoridades estatales informaron que la Clave Única de Registro de Población (CURP) será obligatoria para distintos procedimientos ante la Secretaría de Movilidad (SEMOV).

La medida surge a partir de un convenio firmado entre la Secretaría de Gobernación y la SEMOV del Edomex. Gracias a este acuerdo, ambas instituciones podrán compartir información en tiempo real para corroborar que la CURP de cada ciudadano sea válida y esté certificada por el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Adiós licencia de conducir: el nuevo requisito obligatorio que deberán presentar los automovilistas

Con este nuevo acuerdo, las personas que quieran tramitar su licencia de conducir en el Estado de México tendrán que presentar una CURP válida y certificada. La Semov podrá revisar en línea si el documento está vigente, si coincide con los datos oficiales y si no presenta inconsistencias.

El objetivo de esta medida es evitar problemas vinculados con identidades duplicadas, documentos apócrifos o inconsistencias en los registros de automovilistas. Además, si se detecta alguna irregularidad, las autoridades podrán indicar al ciudadano que acuda al Registro Civil para corregir sus datos antes de seguir con el trámite.

Si bien la CURP ya formaba parte de numerosos procedimientos oficiales, ahora tendrá un rol mucho más importante, ya que será verificada en tiempo real directamente con la base de datos del RENAPO.

Gracias a este acuerdo, ambas instituciones podrán compartir información en tiempo real para corroborar que la CURP de cada ciudadano sea válida y esté certificada por el RENAPO.

¿Quiénes tendrán que presentar la CURP para sacar la licencia de conducir en Edomex?

El requisito será obligatorio para todos los ciudadanos que realicen trámites vinculados con licencias y permisos de conducir en el Estado de México. Entre los principales procedimientos contemplados se encuentran:

Expedición de licencia de conducir por primera vez

Renovación de licencia

Reposición por robo o extravío

Actualización de datos personales

Permisos temporales para conducir

¿Qué pasará si tu CURP no está certificada o tiene errores?

Las autoridades señalaron que, si al momento de la validación se detecta que la CURP no está certificada, contiene errores o no coincide con los registros oficiales, el trámite podrá suspenderse de manera temporal.

En esos casos, los ciudadanos tendrán que acudir al Registro Civil para corregir la información correspondiente y después regresar a la SEMOV para retomar el procedimiento. Por esta razón, las autoridades recomendaron verificar previamente que la CURP se encuentre actualizada y correctamente validada.