La Secretaría de Educación Pública, SEP, anunció un cambio histórico en el sistema de ingreso al nivel medio superior: la eliminación del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, COMIPEMS. Con el lanzamiento del programa “Mi Derecho Mi Lugar”, el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca garantizar un espacio para todas y todos los estudiantes, priorizando la cercanía de los planteles a sus hogares y reduciendo las barreras tradicionales de acceso. Esta decisión de la SEP marca un giro sin precedentes en la política educativa del país, al transformar el proceso de admisión en un esquema de asignación directa. De acuerdo con la SEP, el objetivo central es combatir la deserción escolar, disminuir el estrés académico y ampliar las oportunidades para que miles de jóvenes continúen su formación en el bachillerato. El programa “Mi Derecho Mi Lugar” establece un sistema con tres modalidades de acceso. La primera permite el ingreso directo sin examen, en la que los aspirantes pueden elegir entre cinco y diez opciones de planteles. La segunda mantiene el examen de admisión para quienes buscan ingresar a instituciones de alta demanda como el IPN o la UNAM, mientras que la tercera combina ambas alternativas en un modelo híbrido que ofrece mayor flexibilidad. La convocatoria abarca las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 22 municipios del Estado de México, concentrando la mayor demanda educativa del país. Los resultados se publicarán el 18 de agosto, con un periodo adicional de atención para casos extemporáneos entre el 19 y el 28 del mismo mes. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida al asegurar que eliminar el examen no implica una disminución en la calidad educativa. La mandataria señaló también que en países como Estados Unidos y diversas naciones europeas, el acceso al nivel medio superior no depende de una prueba estandarizada, sino de la disponibilidad de espacios en escuelas cercanas a los estudiantes. En ese sentido, Claudia Sheinbuam subrayó en su conferencia de prensa matutina que el verdadero reto no es evaluar para excluir, sino ampliar la infraestructura educativa para incluir a más jóvenes. “Lo que hay que hacer es abrir más preparatorias para que todos puedan estudiar”, afirmó, destacando que esta política busca consolidar la educación media superior como un derecho universal y no como un privilegio condicionado por un examen.